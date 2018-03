Landarztpraxen lassen sich kaum verkaufen

Den klassischen Landarzt, der 24 Stunden am Tag für seine Patienten da ist, wird es in Zukunft wohl nur noch in Fernsehserien geben. Aber welche Alternativen gibt es? Derzeit bewegt sich im Kreis Birkenfeld im Vergleich zu anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen zwar noch Im Durchschnitt. Doch schon innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre rechnet Dr. Rudolf Schwarz, der Obmann der Kreisärzteschaft, mit besorgniserregenden Versorgungslücken: „Die wohnortnahe Versorgung wird kollabieren.“ Im Jahr 2020 wird es nach Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz im Kreis Birkenfeld ein Drittel weniger Hausärzte geben. Nachfolger sind bislang nicht in Sicht. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen nicht ändert, wird das auch so bleiben, obwohl Hausarzt auf dem Land zu sein, aus Sicht des Obmanns durchaus attraktiv ist. „Die Nähe und Vertrautheit zum Patienten ist etwas sehr Schönes. Hinzu kommt die Lebensqualität hier“, sagt Schwarz.Besonders angespannt ist laut Versorgungsatlas der KV, der mit Zahlenmaterial aus dem Jahr 2009 operiert, die Situation schon heute in den Verbandsgemeinden Herrstein und Baumholder. Dort müssen die Hausärzte mehr als 120 Prozent des Landesdurchschnitts von 1345 Einwohnern pro Arzt behandeln. Rein rechnerisch mag das so sein, doch die Patienten verteilen sich – noch. Viele Patienten aus dem Bereich Herrstein kommen nach Idar-Oberstein, weiß Schwarz. Etliche Bewohner der Heidegemeinden gehen in Freisen zum Arzt.In Baumholder praktizieren fünf Hausärzte, drei davon sind um die 60 Jahre alt, bei ihnen stünden in den nächsten Jahren Praxisübergaben an. Einer davon ist Dr. Peter Kiderle (60). Er werde zwar sehr oft gefragt, wann er aufhöre. Doch das ist für ihn keine Option. Er lebt nach der Devise „lieber locker weitermachen als aufhören.“ „Meine Patienten sind meine Freunde, die kann ich nicht im Stich lassen“, sagt er und sorgt für eine ausgeglichene Work-Live-Balance.

Kreis Birkenfeld – Den klassischen Landarzt, der 24 Stunden am Tag für seine Patienten da ist, wird es in Zukunft wohl nur noch in Fernsehserien geben. Aber welche Alternativen gibt es? Derzeit bewegt sich im Kreis Birkenfeld im Vergleich zu anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen zwar noch Im Durchschnitt. Doch schon innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre rechnet Dr. Rudolf Schwarz, der Obmann der Kreisärzteschaft, mit besorgniserregenden Versorgungslücken: „Die wohnortnahe Versorgung wird kollabieren.“ Im Jahr 2020 wird es nach Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz im Kreis Birkenfeld ein Drittel weniger Hausärzte geben. Nachfolger sind bislang nicht in Sicht. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen nicht ändert, wird das auch so bleiben, obwohl Hausarzt auf dem Land zu sein, aus Sicht des Obmanns durchaus attraktiv ist. „Die Nähe und Vertrautheit zum Patienten ist etwas sehr Schönes. Hinzu kommt die Lebensqualität hier“, sagt Schwarz.Besonders angespannt ist laut Versorgungsatlas der KV, der mit Zahlenmaterial aus dem Jahr 2009 operiert, die Situation schon heute in den Verbandsgemeinden Herrstein und Baumholder. Dort müssen die Hausärzte mehr als 120 Prozent des Landesdurchschnitts von 1345 Einwohnern pro Arzt behandeln. Rein rechnerisch mag das so sein, doch die Patienten verteilen sich – noch. Viele Patienten aus dem Bereich Herrstein kommen nach Idar-Oberstein, weiß Schwarz. Etliche Bewohner der Heidegemeinden gehen in Freisen zum Arzt.In Baumholder praktizieren fünf Hausärzte, drei davon sind um die 60 Jahre alt, bei ihnen stünden in den nächsten Jahren Praxisübergaben an. Einer davon ist Dr. Peter Kiderle (60). Er werde zwar sehr oft gefragt, wann er aufhöre. Doch das ist für ihn keine Option. Er lebt nach der Devise „lieber locker weitermachen als aufhören.“ „Meine Patienten sind meine Freunde, die kann ich nicht im Stich lassen“, sagt er und sorgt für eine ausgeglichene Work-Live-Balance.

Die KV kommt zu dem wenig ermutigenden Ergebnis: „Die wohnortnahe ambulante Versorgung in den ländlich strukturierten Regionen von Rheinland-Pfalz ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht gesichert. Eine neue Form der ambulanten Versorgung könnten medizinische Versorgungszentren (MVZ) sein, bei denen angestellte Ärzte verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach praktizieren. Dieses Modell stößt bei der angehenden Ärztegeneration wegen der Möglichkeit Teilzeitstellen zu finden, auf Gegenliebe, allerdings weniger bei den Patienten, die fürchten, den Hausarzt als vertrauten Ansprechpartner zu verlieren und von wechselnden Ärzten behandelt zu werden.



Am Klinikum Idar-Oberstein befindet sich ein solches Medizinisches Versorgungszentrum in Gründung, erklärt Klinik-Geschäftsführer Christoph Bendick auf Nachfrage. In einem ersten Schritt sollen die ambulante Behandlung im Bereich Strahlentherapie und Neurochirurgie abgedeckt werden. Eine Erweiterung ist vorgesehen. „Wir wollen nicht, wir müssen das machen, weil immer mehr Ärzte in den kommenden Jahren für ihre Praxen keine Nachfolger mehr finden.“