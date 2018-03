Kupfer und Jaspis auf der Spur

Niederwörresbach – Heimlich still und leise hat sich die Region rund um Idar-Oberstein zu einer Hochburg des Wandertourismus gemausert. Nicht weniger als elf Premiumrundwanderwege wurden dort in einem Umkreis von nur 25 Kilometern in den vergangenen Jahren entwickelt, vier weitere stehen kurz vor der Vollendung. Und wenn der Saar-Hunsrück-Steig in ein paar Jahren bis zum Rhein führt, ist die Edelsteinregion mit dem Bahnhof Idar-Oberstein Dreh- und Angelpunkt am weiterhin bestbewerteten Fernwanderweg Deutschlands.

Foto: Stefan Conradt

Von unserem Redakteur Stefan Conradt

Das jüngste Kind der Traumschleifen-Konzeption – so heißen die Premiumrundwanderwege unterschiedlicher Länge im Dunstkreis des Saar-Hunsrück-Steigs – ist der Kupfer-Jaspis-Weg der Verbandsgemeinde Herrstein. Der Name verweist auf die unter der Erde verborgenen Rohstoffe der Region: Dem im Mittelalter so begehrten Metall ist das Schaubergwerk bei Fischbach gewidmet, das am Wanderweg liegt. Und den Edelstein Jaspis kann man heute noch finden – bei geführten Exkursionen im Steinbruch Juchem, der bei der Wanderung immer wieder ins Blickfeld gerät.

Traumpunktzahl erreicht

Bei der Bewertung durch das Deutsche Wanderinstitut hat der Kupfer-Jaspis-Weg gerade erst die Traumpunktzahl 84 erreicht – er gehört damit zu den zwölf besten unter den zertifizierten Rundwanderwegen in Deutschland. Zusammen mit dem Mittelalterpfad, "Deutschlands schönstem Wanderweg 2010", der ebenfalls mit 84 Punkten bewertet ist, weist die Verbandsgemeinde Herrstein damit ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf: Keine weitere Gemeinde in Deutschland verfügt derzeit über zwei Top-12-Wege.

Da sind die Erwartungen natürlich hoch. Aber sie werden nicht enttäuscht – egal, an welchem der drei möglichen Einstiegspunkte man loswandert. Wir lassen das Auto in Niederwörresbach am Sportzentrum stehen, wo die rheinland-pfälzischen Kunstturner ihr Landesleistungszentrum haben. Hier kann man sich nach der facettenreichen Tour kulinarisch verwöhnen lassen.

Doch erst heißt es schwitzen: Steil führt der Weg hinauf auf die Höhe bei Gerach. Immer wieder haben die Wegemacher schmale Pfade in den dichten Wald gelegt. Ein idyllischer Rastplatz in der Wahlenau im Schatten zwischen zwei Bachläufen lockt zum ersten Picknick. Nach gut eineinhalb Stunden hat man den zweiten Höhenzug erklommen. Wie mehrfach auf diesem Pfad wird man auf dem Scherenköpfchen mit einem weiten Rundumblick für die Kraxelei entlohnt. Natur pur, wohin der Blick geht. Kaum zu glauben, dass das Mittelzentrum Idar-Oberstein nur wenige Autominuten entfernt ist und viel befahrene Autostraßen die (nicht einsehbaren) Täler dominieren. Immer wieder laden Ruhebänke zum "Seelebaumelnlassen" ein. Hinweistafeln informieren über seltene Pflanzen am Wegesrand. So gibt es etwa eine Orchideenwiese, die nicht gedüngt und nur einmal im Jahr gemäht wird. Wenn die streng geschützten Blumen im Mai blühen, entfaltet sich in der Heidelandschaft oberhalb von Hintertiefenbach ein ganz besonderer Zauber.

Abenteuerlich windet sich der schmale Weg durch Wald und Wiesen, auch schon mal über einen Steg, ehe man Hintertiefenbach erreicht, wo man sich in der Pulverlochschänke stärken sollte, denn der Weg ist noch weit. Die Streckenlänge von 20 Kilometern ist vielleicht etwas abschreckend für "normale" Wanderer, aber die Mühe lohnt sich. Das fanden auch die Bewerter vom Deutschen Wanderinstitut: "Zu keinem Zeitpunkt möchte man früher aus dieser Tour aussteigen", heißt es in der Bewertungsurkunde. Wer sich die 20 Kilometer trotzdem nicht zutraut, sollte zwei Etappen daraus machen. Das geht mit zweitem Auto, per Taxi oder in Absprache mit den Gastgebern, die zum Teil einen Hol- und Bringdienst für ihre Gäste anbieten – denn nicht wenige wollen weitere Traumschleifen in der Region kennenlernen.

Mitten im Naturschutzgebiet

Von Hintertiefenbach geht es steil bergab ins Fischbachtal, wo man beim Überqueren der Landstraße ein wenig aufpassen muss. Aber schon ist man wieder mitten in der Natur, genauer gesagt: im Naturschutzgebiet "Fischbacher Felsen" am Rankenpocher Berg, durch dessen schroffe Zacken sich der Weg windet. Vorbei an einer riesigen Weitung, in der bis vor etwa 500 Jahren Kupfer abgebaut wurde und die an einem Feiertag einstürzte, sodass kein Arbeiter zu Schaden kam, erreichen wir das Kupferbergwerk auf dem bergbaulichen Rundweg mit seinen vielen Infotafeln.

Nach einer Erfrischung (oder auch einer Mahlzeit) geht es weiter durchs idyllische Hosenbachtal. Noch einmal führt der Weg steil hinauf auf einen der Vorhunsrückhöhen, und schon bald ist unser Ausgangspunkt Niederwörresbach in Sichtweite. Die 20 Kilometer waren gar nicht so schwer.