Kunst am Köhlerpfad soll Natur individuell erlebbar machen

Das hatte er bei der Schenkung von zwei Bildern an seine Heimatgemeinde Sensweiler vor einigen Wochen bereits angedeutet: Dabei soll es nicht bleiben, versicherte der Künstler Gerd Edinger, als er in einer Vernissage im dortigen Bürgerhaus seine beiden Tableaus „Ägyptische Spuren“ und „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ offiziell übergab. Er berichtete: Es bestehen bereits weitere Pläne im Zusammenhang mit der Traumschleife „Köhlerpfad“... Und die werden schneller konkret als gedacht.

Gerd Edinger. Foto: Vera Müller

Herrstein – Das hatte er bei der Schenkung von zwei Bildern an seine Heimatgemeinde Sensweiler vor einigen Wochen bereits angedeutet: Dabei soll es nicht bleiben, versicherte der Künstler Gerd Edinger, als er in einer Vernissage im dortigen Bürgerhaus seine beiden Tableaus „Ägyptische Spuren“ und „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ offiziell übergab. Er berichtete: Es bestehen bereits weitere Pläne im Zusammenhang mit der Traumschleife „Köhlerpfad“... Und die werden schneller konkret als gedacht.

Den für ihn bedeutsamen Dreiklang „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“, das Erfühlen von Zeit und Raum, verarbeitet Edinger, der sich durch viele Ausstellungen im In- und Ausland einen wohlklingenden Namen in der Szene gemacht hat, in Bronze, Kupfer, Messing, Aluminium, Fotografien, Tableaus, filigrane Zeichnungen, Farben... Für ihn gibt es weder in Sachen Materialwahl noch in der Umsetzung Grenzen. Gleiches gilt für Edingers Pläne, die gemeinsam mit Ortsgemeinden und der VG Herrstein sowie weiteren Investoren für seine Hunsrück-Heimat verwirklicht werden sollen: Er möchte am Köhlerpfad „soziale“ Skulpturen aufstellen, aus Edelstahl, aber auch aus heimischem Schiefer, Holz, Stein.vm

Am Freitag mehr in der Nahe-Zeitung!