Eigentlich war das schon vorhersehbar: Die Veitsrodter können Markt. Besser als viele andere. Das zeigen sie jährlich beim Prämienmarkt im Juli und auch beim Herbstmarkt Ende September. Nun kommt ein weiteres, passendes Mosaiksteinchen dazu. Oder doch ein eher größeres, wie die gelungene Premiere am Samstag zeigte, die Lust auf mehr macht und verdeutlichte, dass dort eine „Marktlücke“ geschlossen wird. Vergleichbares gibt es in der Region nicht: Und die Nachfrage ist vorhanden. In der neuen Halle, die beim Nationalparkfest im Juni eingeweiht wurde, fand der erste Regionalmarkt statt. Der Parkplatz voll und volle Hütte in der Halle: Das Interesse war groß.

Angeboten wurden ab 10 Uhr morgens unter anderem Gemüse, Fisch, Hausmacher Wurst, Senf, Honig, Weine, Schnäpse, Liköre, Fleisch, Wild, Brot, Feinkost, Wolle, Strümpfe, Seifen, Salben, Gesundheitsöle … Die Vielzahl der Angebote ...

