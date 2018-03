KOPIE_ID_458298/Edelschliff: Emotion und Genuss in Flaschen

Kreis Bad Kreuznach/Kreis Birkenfeld – Edler Riesling und edler Stein sind Aushängeschilder des Nahelandes. Weinland Nahe und Deutsche Edelsteinstraße machen daraus ein charmantes Paar – diesmal wird ein Riesling-Auslese kombiniert mit einem Moosachat.

Ein besonderer Werbeträger: Der Edelschliff 2012, hier präsentiert von Winzer Christian Honrath mit Edelsteinkönigin Julia Heß (rechts), Naheweinkönigin Carolin Klumb (2. von links) und deren Prinzessinnen.

Foto: Rainer Gräff – rg

Kreis Bad Kreuznach/Kreis Birkenfeld – Der Edelschliff 2012 ist gekürt. Gestern wurde die exklusive Edition in nicht minder exklusivem Ambiente offiziell präsentiert: im Stein- und Skulpturenpark Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Zum Edelschliff gehören die Ehrengäste. Allen voran gaben sich, neben zahlreichen "bürgerlichen" Würdenträgern, Majestäten die Ehre: Naheweinkönigin Carolin Klumb sowie ihre Prinzessinnen Katharina Huber und Jana Notroff sowie Edelsteinkönigin Julia Heß waren charmante Botschafterinnen der Zusammenarbeit von Weinland Nahe und Deutscher Edelsteinstraße.

Der Edelschliff 2012 ist der 14. seiner Art. Der Wein ist natürlich edelsüß, die blaue Halbliterflasche mit einem Edelstein verziert – und nur in limitierter Auflage erhältlich. Dass der rechte Wein für die Edelschliff-Komposition des Jahres aus dem Langenlonsheimer Weingut Clemens Honrath kommt, war seit der spannenden Auswahlprobe im März in Bad Kreuznach bekannt. Doch mit welchem Edelstein diese 2011er Riesling-Auslese von Weinmacher Christian Honrath aus der Lage Löhrer Berg mit 117 Gramm Restzuckergehalt je Liter und 9,5 Volumenprozent Alkohol "verheiratet" wird, blieb bis gestern ein Geheimnis. Nun ist es gelüftet: Es ist der Moosachat. Die Trauben wuchsen in einer uralten Rieslinglage und wurden mit 120 Grad Oechsle gekeltert. Der Geschmack wird mit "Duft von reifen Aprikosen, etwas Maracuja und ein Hauch Limone" charakterisiert.

Der Moosachat ist ein mikrokristalliner Quarz aus der Chalcedon-Familie mit schlierenförmigen, grünen Einschlüssen. Der Stein, dessen schönste Exemplare aus Indien kommen, "fördert die Inspiration und den Neuanfang und verstärkt die Naturliebe", heißt es.

Ob man den ganz besonderen Wein nun als Sammelobjekt betrachtet oder gar zum exklusiven Genuss öffnet, bleibt jedem selbst überlassen, der eine der 1000 Flaschen sein eigen nennen kann. Jede ist in aufwendiger Handarbeit ausgestattet. So viel Noblesse hat ihren Preis. Und der liegt bei 17,80 Euro, sagt Christian Honrath, dem der Stolz auf sein Produkt ebenso anzusehen ist wie seinen Eltern Clemens und Inge.

Wolfgang Eckes skizzierte als Vorsitzender von Weinland Nahe die "Erfolgsstory" des Edelschliff und begrüßte wie die weiteren Redner die Gelegenheit, das Exklusivprodukt im Skulpturenpark präsentieren zu können. Gerne nahmen viele der illustren Gäste das Angebot wahr, das von Anna Kubach-Wilmsen und der Fondation geschaffene Museum unter fachkundiger Führung kennenzulernen und einiges über das Material Stein zu erfahren.

Rainer Gräff