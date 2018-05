Erst empfängt der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) am Samstag, 26. Mai, zwischen 11 und 16 Uhr die Besucher zum Tag der offenen Tür, und direkt danach gibt es für Musikfans bis spät in die Nacht gehörig was auf die Ohren. Denn auf dem Gelände der Hochschule in Neubrücke geht die achte Auflage des Green-Hill-Festivals über die Bühne.

Neun Bands haben sich diesmal für ein Gastspiel auf dem grünen Hügel angesagt, wobei die Organisatoren – ein elfköpfiges Team engagierter Studenten – einmal mehr einen „spannenden Mix verschiedener Musikgenres“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (689 Wörter): 2 Minuten, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.