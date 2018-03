Konzert als Dank für Freundschaft

Das Konzert ist ein Dankeschön für die seit 40 Jahre währende Freundschaft zu seinen früheren Vermietern, der Familie Biegel aus Algenrodt: Am Sonntag, 12. August, findet ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Idar ein Konzert aus ganz besonderem Anlass statt. Prof. Dr. Lynn Nielsen aus Iowa/USA tritt zusammen mit seiner Schwester Marlys Austin an der Orgel auf. Es werden Lieder von Johann Sebastian Bach und anderen erklingen.

Prof. Dr. Lynn Nielsen war einst als US-Soldat in Idar-Oberstein stationiert und kehrt nun als Musikprofessor zu einem Konzert zurück.

Von unserem Mitarbeiter Henry Wenz

Als Nielsen vor 40 Jahren zusammen mit seiner Frau Mary zum ersten Mal nach Idar-Oberstein kam, war er ein junger Soldat bei den US-Streitkräften an der Straßburg-Kaserne. Bis er und seine Frau nach fast einem Jahr wieder nach Amerika abkommandiert wurden, lebten sie in einer Wohnung in Algenrodt, im Haus von Familie Biegel. Während ihrer Zeit in Deutschland entwickelte sich eine herzliche Freundschaft zwischen dem Ehepaar und der Familie.

Weihnachten wurde wie selbstverständlich zusammen gefeiert, und auch nach ihrer Heimreise wurden zum Weihnachtsfest immer wieder Briefe ausgetauscht. "Don't forget us", sagte Gerda Biegel damals zum Abschied. An diesen Satz erinnern sich die Nielsens noch heute sehr gut. Auch die damals 16 jährige Annelie, die Tochter der Vermieter, erinnert sich noch gerne an jene Zeit vor 40 Jahren: "Es war und ist wirklich eine sehr herzliche Freundschaft. Vor fünf Jahren bin ich auch mal zu Besuch in Amerika gewesen".

Für diese Freundschaft möchte sich der heutige Universitätsprofessor mit einem kostenlosen Konzert in Idar-Oberstein bedanken. Es gibt am Sonntag, 12. August, in der evangelischen Stadtkirche Idar jedoch noch mehr zu feiern. Hinzu kommen noch zwei große Anlässe, die das Konzert zu etwas ganz Besonderem machen sollen. Prof. Dr. Lynn Nielsen wird am Tag des Auftrittes 65 Jahre alt, und seine Schwester – sie lebt in Connecticut – feiert zusammen mit ihrem Ehemann den 40. Hochzeitstag. Nielsen trägt übrigens alle Reisekosten selbst und freut sich schon sehr darauf, zusammen mit seiner Schwester in Idar-Oberstein aufzutreten.