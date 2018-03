Klimaschutzmanager stellt sich vor

Christoph Benkendorff heißt der neue Klimaschutz- und Klimawandelmanager der Verbandsgemeinde Rhaunen. Seit Anfang Dezember ist er im Amt, bei der jüngsten Sitzung des VG-Rates stellte er sich und seine Vorstellungen vor.

„Ich empfinde den Antritt der Stelle nicht nur als Job, sondern vielmehr als Chance für meinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz“, machte der gelernte Heizungs- und Lüftungsbauer deutlich. Nach einer Weiterbildung zum Techniker für die technische Gebäudeausrüstung und zum Gebäudeenergieberater war der 31-Jährige seit 2012 selbstständig. Benkendorff ist verheiratet, hat ein Kind und wohnt in Kirschweiler.

Klimaschutz sei in aller Munde, sagte er, aber keinem sei so recht bewusst, was Klimaschutz bedeutet, da es niemanden direkt tangiere. Dieses Bewusstsein müsse nun geweckt werden. Aber selbst dann heiße es oft noch: „Klimaschutz? Ja, aber es darf bitte nichts kosten.“ Dabei müsse Klimaschutz unter Umständen gar nicht viel kosten. Im Gegenteil: „Wenn man es richtig anpackt, werden wir sogar noch Geld sparen.“

Die Position des Klimaschutzmanagers wird im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert. Im Rahmen dieser Tätigkeit will Benkendorff die bereits von der VG Rhaunen angestoßenen Projekte weiterführen und optimieren sowie auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes weitere Projekte und Maßnahmen anstoßen. Kurzfristig steht ein Klimaschutzcontrolling für die Verbandsgemeinde Rhaunen auf der Agenda. Benkendorff will zunächst alle Einrichtungen der Verbandsgemeinde auf den Prüfstand heben. Denn Klimaschutzcontrolling dient als Grundlage für konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung, die Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. „Hierbei sieht sich die VG Rhaunen als Vorbild für sämtliche Bürger in der Gemeinde“, betont der Klimaschutzmanager. Allerdings könne die Verbandsgemeinde Rhaunen diese große Herausforderung Klimaschutz nicht allein stemmen. Vor allem die Bürger, aber auch Unternehmen, Vereine und Kirchen können einen hohen Beitrag dazu leisten und von den umfangreichen Fördermöglichkeiten profitieren. Benkendorff betont, dass er auch jedem Bürger für jegliche Fragen rund um das Thema Klimaschutz zur Verfügung steht.

Außerdem wird Benkendorff auch die Arbeiten des Klimawandelmanagers im Rahmen des Zenapa-Projektes ausführen. Dieses von der EU geförderte Projekt zielt auf die CO2-Neutralität von Großschutzgebieten ab. Die VG Rhaunen fungiert unter den Nationalparks als Modellkommune. Das Projekt stellt sich der Herausforderung, die Energiewende im Einklang mit den Anforderungen des Klima-, Natur- und Artenschutzes zu bringen. Hierbei wird die VG verschiedene Handlungsfelder bearbeiten – unter anderem Energieeffizienz. Alle Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes zielen primär auf die Reduktion von CO2-Emissionen ab. „Sehr wichtig für unsere Region ist die damit einhergehende Steigerung regionaler Wertschöpfung. Klimaschutz ist Chance für jeden, zum einen aktiven Beitrag zur regionalen Wertschöpfung beizutragen.

Benkendorff ist unter Telefon 06544/181 77 oder per E-Mail an christoph.benkendorff@vg-rhaunen.de zu erreichen.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch