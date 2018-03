Kleinkunst ist in Sien wieder eine Marke

Aus unserem Archiv

Sien

Ständig pendelte Ortsbürgermeister Otto Schützle zwischen der Fürst-Domink-Straße und dem dem Platz an den beiden Kirchen und war mehr als zufrieden mit dem ersten Kleinkunstfestival nach zwölf Jahren in Sien. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so einschlägt.“ Gut 1000 Menschen, so schätzt er, waren allein am Eröffnungstag von „PhantaSien“ gekommen.