KJPP zu Gast in der NZ-Redaktion: Jugendliche hatten viele Fragen

Das war eine ganz lebendige Runde: Eine Gruppe der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (KJPP) Idar-Oberstein unter Leitung von Professorin Dr. Eva Möhler und Andrea Dixius, Leitende Psychologin, besuchte heute die NZ-Redaktion.

Eine KJPP-Gruppe war zu Gast in der NZ-Redaktion. Foto: Reiner Drumm

Idar-Oberstein – Das war eine ganz lebendige Runde: Eine Gruppe der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (KJPP) Idar-Oberstein unter Leitung von Professorin Dr. Eva Möhler und Andrea Dixius, Leitende Psychologin, besuchte heute die NZ-Redaktion.

Die Jugendlichen und auch die Betreuer hatten eine Menge Fragen, ließen sich erklären, wie Zeitung gemacht wird und dass die NZ natürlich auch in sozialen Netzwerken wie „Wer kennt wen“ und Facebook aktiv ist.

Die Jugendlichen berichteten, dass sie an einer KJPP-Zeitung arbeiten, künstlerisch sehr aktiv sind und sogar eine eigene Klinikband haben, die bereits eine kleine CD in Umlauf gebracht hat. Da kam Vorfreude auf: Gemeinsam mit der NZ soll so in naher Zukunft eine ganze Seite zum Thema KJPP und über die dortigen Projekte, Talente und mehr gestaltet werden, die in der Nahe-Zeitung veröffentlich wird. Einmal im Monat gehen die Jugendlichen auf Tour: Nach einer Infofahrt zur Uni Saarbrücken folgte nun der Besuch der NZ; weitere Ausflüge dieser Art sind in der Planung. Seit gut einem Jahr gibt es die KJPP Idar-Oberstein: Die Resonanz ist riesig wie der Bedarf.

Bislang wurden rund 60 Jugendliche therapeutisch betreut. Das stationäre Therapieangebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und legt den Schwerpunkt auf die Behandlung von Essstörungen, Emotionsregulationsstörungen und selbstschädigendem Verhalten.

„Jugendliche erhalten mit einem speziellen, fachlich fundierten Therapieprogramm Unterstützung im Umgang mit belastenden Gefühlen, und problematischen Verhaltensweisen. Sie lernen Fertigkeiten kennen, um neue Wege in ihrem Leben gehen zu können“, berichtet Eva Möhler. vm