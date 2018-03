Kirchplatz soll neuen Brunnen bekommen

Im Zuge der Maßnahmen des Förderprogramm "Aktives Stadtzentrum Oberstein" soll auf dem Kirchplatz entweder ein neuer Brunnen entstehen oder der jetzige umgestaltet werden. "Wir befinden uns da noch in einer Vorplanungsphase, es gibt noch keine konkreten Überlegungen oder gar Entscheidungen", erklärt Christine von der Burg vom städtischen Bauamt im Gespräch mit unserer Zeitung. "Der Brunnen, der in den 1980er-Jahren gebaut wurde, ist sehr teuer in der Unterhaltung, und es gibt immer wieder technische Probleme", erläutert die Bauamtsleiterin. Auf jeden Fall werde es aber auch in Zukunft ein Wasserspiel auf dem Kirchplatz geben, beruhigt sie.

Gerade in diesen heißen Tagen ist der Brunnen am Kirchplatz ein beliebter Spielplatz für Kinder. Ob er in dieser Form erhalten bleibt, ist allerdings fraglich. Foto: Hosser

Von unserem Reporter Jörg Staiber

Ein weiterer Grund für die geplante Umgestaltung ist die Nutzung des Kirchplatzes bei Veranstaltungen wie etwa dem Straßentheaterfestival. Der jetzige wuchtige Brunnen mit seinem hohen Mittelteil, der für das Festival teilweise mit einer Bühne überbaut wird, lässt nur wenig Spielraum für die Bühnengestaltung und schränkt auch den Raum für Zuschauer stark ein.

"Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass dies im Grunde der einzige Brunnen in der Stadt ist, der von der Bevölkerung beinahe uneingeschränkt angenommen wird und etwa an heißen Tagen gern und ausgiebig von Kindern genutzt wird", so Christine von der Burg. "Allerdings ist er in seiner Wuchtigkeit sicher auch ästhetisch nicht die beste Lösung an dieser Stelle."

Sorgen bereiten auch andere Wasserspiele in Oberstein. So wird der Brunnen auf dem Europaplatz immer wieder von Algen heimgesucht und musste vorübergehend stillgelegt werden. Ebenfalls Ärger machen andere Verunreinigungen, wobei Glasscherben häufig sogar zur Gefahr in dem runden Becken werden, das eigentlich für spielende Kinder ideal ist. Ein weiterer Wasserspender, der nach dem Bau der Fußgängerzone aufgestellt wurde, der Trinkbrunnen an Gilsbachs Ecke, ist schon seit Jahren aus dem Stadtbild verschwunden. Auch hier gab es immer wieder Probleme mit Beschädigungen, nach einer Karambolage mit einem Auto wurde er schließlich endgültig entfernt.

Für das Gilsbachs Eck wie auch für andere markante Plätze in der Fußgängerzone Oberstein sollen bei der Stadtgestaltung Themenschwerpunkte erarbeitet werden, die einmal zu einem Themenrundweg zusammengefasst werden sollen. "Wir sind da allerdings noch ziemlich am Anfang des Entwicklungsprozesses", berichtet die Bauamtsleiterin. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die zunächst Vorschläge und Ideen sammeln soll, die später den städtischen Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. "Wir haben dazu auch gezielt Bürger eingeladen, von denen wir annahmen, dass sie Interesse an einer Mitarbeit haben. Leider sind die meisten nicht gekommen", bedauert von der Burg.