Das Pfarrbüro der Gemeinde St. Walburga hat einen vierseitigen Fragebogen an die rund 2100 Gemeindemitglieder verschickt. „Wie lebendig ist St. Walburga? Wie sind die Perspektiven für die Zukunft?“, will man von den Gemeindemitgliedern wissen. Der Hintergrund dieser zumindest für Kirchen ungewöhnlichen Aktion: Das Bistum Trier wird völlig neu organisiert und in Zukunft nur noch aus 35 Pfarreien bestehen, derzeit weist die offizielle Statistik noch 863 Pfarreien aus. Die künftige Großpfarrei Idar-Oberstein umfasst das gesamte Dekanat Birkenfeld sowie die jetzige Pfarreiengemeinschaft Kirn, zu der auch Becherbach, Oberhausen und Bruschied gehören. Die Pfarrei wird mit 951 Quadratkilometern die mit Abstand flächengrößte des Bistums sein, allerdings mit derzeit gut 22.000 Katholiken zu den vier mitgliederschwächsten gehören.

Die Pfarrei der Zukunft, wie das Bistum die neuen Gebilde euphemistisch nennt, wird nur jeweils über einen Pfarrer und einen Vikar verfügen, in dem Gebiet der künftigen Großpfarrei gibt es ...

Lesezeit für diesen Artikel (669 Wörter): 2 Minuten, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.