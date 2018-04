Die Vorfreude steigt: Am 16. Juni feiert in Mörschied das Karl-May-Stück „Winnetou II“ seine Premiere. Während dafür fleißig geprobt wird, haben die Macher der Karl-May-Festspiele bereits das Jahr 2019 im Blick: Dann gibt es die Festspiele seit 30 Jahren. Alexander Klein, Vorstandsmitglied des Freilichtbühne Mörschied, verriet im Gespräch mit unserer Zeitung ein kleines Geheimnis, das noch gar nicht so an die große Glocke gehängt werden soll: Im Jubiläumsjahr wird das Stück „Der Ölprinz“ präsentiert. Zum Finalwochenende wird es dann am Freitag eine große Jubiläumsparty mit Feuerwerk und einer Liveband geben.

Die Planungen der Mörschieder gehen aber noch weiter und beinhalten einen echten Kracher: „Wir haben vor, im Frühjahr 2019 eine Karl-May-Messe in der Messe Idar-Oberstein zu veranstalten. Alle Karl-May-Institutionen und ...

Lesezeit für diesen Artikel (421 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.