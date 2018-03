KaFF kommt einem amFreitag Spanisch vor

Zur festen Institution mausern sich die KaFF-Kneipenabende im Gasthaus Dahlheimer in Hottenbach. Die Grundidee ist so simpel wie wirkungsvoll: Einmal im Monat, immer an einem Freitag, treffen sich KaFF-Freunde zu einem fast normalen Kneipenabend. Nach "Tanze Sorbas, tanze", "Grüß Gott alle miteinander", "Heimat"; "Irischer Abend", und "Ich seh den Sternenhimmel" lautet das August-Thema "Das kommt mir spanisch vor – so ein Gaudi!"

Foto: Izabella B. – Fotolia

Am kommenden Freitag, 17. August, trifft man sich in der alten Dorfkneipe, die zwar nicht komplett in eine spanische Bodega umgebaut ist, und im Biergarten mit seinen alten Bäumen, dennoch sollen doch Cervezas und Vino Tinto, Tapas und Paella, katalanische Musik und Bilder wie die der beeindruckenden Bauten des katalanischen Architekten Antoni Gaudí ein Hauch von spanischem Flair in den Hunsrück bringen. Die weiteren Kneipen-Termine in diesem Jahr: 14. September; 12. Oktober, 16. November und 21. Dezember.

Die KaFF-Veranstaltung am 25. August mit dem Kabarettisten Rolf Miller ist bereits ausverkauft Weitere Termine sind am 22. September, wo es die Musik-Kabarett-Comedy "Pigor singt, Eichhorn muss begleiten" zu sehen gibt, am 27. Oktober das literarische Kabarett "Struwwelpeter reloaded" mit Sarah Hakenberg, und am 24. November die Vorpremiere des politisch-medizinischen Kabaretts "Spontanheilung" mit Lüder Wohlenberg. Am 6. April 2013 kommt Christoph Sieber nach Hottenbach und am 4. Mai Stephan Waghubinger. jst