In Märchen geht es häufig wild zu, eigentlich sind fast immer die behaupteten Fakten in diesen Geschichten nichts weiter als frei erfundene Fakes. Willi (Dirk Zimmer), einer der Protagonisten des Koblenzer Komikerduos Willi und Ernst, zerpflückte am Sonntag beim Gastspiel im voll besetzten Rimsberger Festzelt „Rotkäppchen und der böse Wolf“ in seine Einzelteile. Ernst (Markus Kirschbaum) las das Stück vor und Willi wunderte sich: Wie, Rotkäppchen trifft den Wolf? Ein einzelnes Tier? Wölfe, belehrt er, leben in Rudeln. Und wenn das Raubtier später die Großmutter frisst, ist das schon schlimm genug, aber wenn es sich ihre Klamotten anzieht, um Rotkäppchen zu täuschen, heißt das doch: Er zieht die Großmutter aus – nackt, ganz nackt. Und das soll ein Stück für Kinder sein?

Die Rimsberger laden sich gern Unterhaltungskünstler ein, wenn in ihrem Dorf Jakobskirmes gefeiert wird. Für 2018 hatten sie sich Willi und Ernst ausgesucht, zwei Komiker aus Koblenz, die mit ihren ...

