Junge für die Seifenkiste begeistern

Aus unserem Archiv

Heimbach

Auch wenn die Zuschauerzahlen im Laufe der Jahre zurückgegangen sind, zogen Vorstand und Rennausschuss der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG) in einer Nachbesprechung eine positive Bilanz des elften Heimbacher Seifenkistenrennens. Das Rennen finde immer noch großen Zuspruch, war man sich einig. In diesem Jahr säumten einige Hundert Besucher den Streckenrand und auch die Party am Vorabend lockte viele Gäste an. "Die Besucherresonanz war gut. Wir waren überrascht, dass das Interesse an der Veranstaltung nach über zehn Jahren immer noch so groß ist", bekundet Mitorganisator Paul Wenz.