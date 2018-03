Junge Familie hat ganzes Hab und Gut verloren

Kichernd toben Menahil, Schajah und Larai gestern gegen Mittag auf den Wiesen vor dem Haupteingang des Krankenhauses in Göttschied herum. Den Horror, den sie nur knapp 60 Stunden zuvor erlebten, scheinen die vier, fünf und sechs Jahre alten Kinder der Familie Mohamed/Jonas schon verdrängt zu haben. Ihr Vater Malik Mohamed dagegen wird die Nacht, in der die fünfköpfige Familie buchstäblich in letzter Minute aus ihrem brennenden Haus an der Wasenstraße gerettet wurde, wohl niemals vergessen können.

Glücklich den Flammen entkommen sind Malik Mohamed und seine Kinder Schajah, Menahil und Larai (von links), während seine Frau Anisa Jonas infolge des Schocks an Herzproblemen leidet und zunächst auf der Kardiologie des Krankenhauses untergebracht wurde. Foto: Hosser

Von unserem Reporter

Michael Fenstermacher

Idar-Oberstein – Kichernd toben Menahil, Schajah und Larai gestern gegen Mittag auf den Wiesen vor dem Haupteingang des Krankenhauses in Göttschied herum. Den Horror, den sie nur knapp 60 Stunden zuvor erlebten, scheinen die vier, fünf und sechs Jahre alten Kinder der Familie Mohamed/Jonas schon verdrängt zu haben.

Ihr Vater Malik Mohamed dagegen wird die Nacht, in der die fünfköpfige Familie buchstäblich in letzter Minute aus ihrem brennenden Haus an der Wasenstraße gerettet wurde, wohl niemals vergessen können. "Meine Frau und ich haben noch keinen Schlaf gefunden. Sobald wir die Augen schließen, sehen wir wieder die Flammen vor uns", berichtet er im Gespräch mit der NZ.

Mit seinem Leben und dem seiner Familie hatte der Betreiber eines Bekleidungsgeschäfts am Platz auf der Idar bereits abgeschlossen, nachdem er am Montag gegen Mitternacht die Flammen ins Haus schlagen sah und bemerkte, dass jeglicher Fluchtweg abgeschnitten war. Mit den Worten "Papa, hier raucht es", hatte ihn seine älteste Tochter Larai zuvor geweckt. Erschöpft vom Hinausschaffen des Sperrmülls, den unbekannte Brandstifter anzündeten und damit das Feuer auslösten, hatte er tief und fest geschlafen.

"Ein bis zwei Minuten später wäre es zu spät gewesen", meint der Pakistaner, der seit sechs Jahren in Oberstein lebt und vor einem Jahr seine Familie nach Deutschland holte. Seinem Bericht zufolge, waren seine Kinder vom Rauch bereits bewusstlos geworden und kamen erst wieder zu sich, als er sie aus dem geöffneten Fenster im ersten Stock hielt, aus dem er und seine Frau Anisa Jonas laut um Hilfe riefen.

Keine Sekunde zu früh traf dann die Feuerwehr ein und konnte alle fünf Bewohner über eine Leiter retten. Von der Rauchvergiftung haben sich bereits alle erholt. Die Mutter wurde jedoch auf die Kardiologie des Krankenhauses verlegt, weil der Schock Herzprobleme bei ihr auslöste.

"Ich bin den Feuerwehrleuten sehr dankbar", betont Malik Mohamed. Finanziell jedoch steht der Mittdreißiger vor dem Ruin, denn in dem Haus, das per Mietkauf in sechs Jahren in seinen Besitz übergegangen wäre, verbrannten nicht nur Unterlagen und Bargeld, sondern auch im Keller eingelagerte Textilien für die Wintersaison im Wert von rund 20 000 Euro. Ersetzt wird dieser Schaden nicht, da er zwar eine Gebäude- aber keine Hausratversicherung abgeschlossen hatte. "Eigentlich wollte ich schon aufgeben und wegziehen, aber Herr Hosser und Frau Slavik haben gesagt: ,Bleib hier. Wir helfen Dir'", erzählt er.

Wie in unserer gestrigen Kolumne berichtet, hat Detlev Hosser zusammen mit Roswitha Slavik eine Hilfsaktion gestartet und der Familie fürs Erste finanziell unter die Arme gegriffen. Von dieser Hilfsbereitschaft ist der Pakistaner begeistert – und will sein Geschäft möglichst bald wieder öffnen. Notunterkünfte stehen ebenfalls bereit. "Die Familie kann zwischen drei Wohnungen wählen und erhält auch eine Grundausstattung an Möbeln", berichtet der Beigeordnete Friedrich Marx. Wer ihn und seine Familie in Lebensgefahr brachte, und aus welchem Motiv, kann sich Malik Mohamed unterdessen nicht erklären: "Ich hatte mit niemandem Probleme." Kriminaloberrat Maurer von der KI Idar-Oberstein teilte gestern auf Anfrage mit, es gebe keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern.