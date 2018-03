Jung und erfolgreich: Elias war mit 15 schon Verleger

Elias Jank ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutschlands jüngster Verleger. Bereits mit 15 Jahren – mittlerweile ist der junge Mann aus Abentheuer, der noch nie Fleisch gegessen hat, 17 Jahre alt – gründete er seinen eigenen Verlag, der seinen Namen trägt. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Aktion?

So sieht das Cover des veganen Kochbuchs aus.

2014/2015 schrieb seine Mutter Anita Fliegel-Jank ein veganes Kochbuch mit dem Titel "Geweihtes genießen". Alle Bilder schoss Elias selbst. Er kümmerte sich ums Cover, die Internetseite fürs Buch und vieles mehr. "Ich wollte eigentlich schon immer irgendein selbstständiges Unternehmen eröffnen, nicht mal als Hauptberuf oder so, sondern einfach nur so nebenbei. Hauptberuflich wäre natürlich super. Als meine Mutter dann die Idee hatte, ein veganes Kochbuch zu schreiben, und bei mehreren Verlagen angefragt hatte, aber keine positiven Reaktionen erhielt, hatten wir die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen." So entstand der Elias-Jank-Verlag. Elias besucht zurzeit die zwölfte Klasse des Technischen Gymnasiums Idar-Oberstein. "Gern würde ich Lehramt für Sport, Physik, Biologie oder so was in der Richtung studieren, aber auch Mediendesign und Informatik würden mich interessieren."

Anita Fliegel-Jank mit ihrem Sohn Elias: Der junge Mann hat noch viel vor, womöglich auch im Bereich Mediendesign oder Informatik.

Seine Hobbys sind Klettern, im Winter Snowboardfahren sowie Fotos zu schießen und zu bearbeiten: "Aber ich drehe auch gern kleine Videoclips, von denen ich dann einige auf YouTube hochlade. Ich klettere übrigens auf alles, was mir vor die Nase kommt, ob es irgendein Gerüst in der Stadt, ein Baum im Wald, ein Felsen oder in der Kletterhalle ist. Ich bin bis jetzt fast überall hochgekommen. Meine Kamera habe ich bei solchen Unternehmungen, auch beim Tauchen und Schwimmen, immer dabei. Ich gehe fast jeden Tag raus in den Wald und schieße Fotos oder beobachte Tiere. Ich bin halt ein Draußenkind."

Elias liebt vegetarische oder vegane Lasagne. "Ich bin seit meiner Geburt Vegetarier und habe noch nie Fleisch gegessen." Im Buch präsentiert Anita Fliegel-Jank 67 schmackhafte vegane Rezepte, jeweils mit ansprechendem Farbfoto. Diese veganen Neuheiten aus ihrer Rezeptewelt sind einfach beschrieben und leicht zu verstehen. Auf Zwiebeln und Knoblauch verzichtet sie in ihren Rezepten, sie ersetzt sie durch ayurvedische Gewürze. Außerdem beleuchtet die Autorin im 25-seitigen Textteil, wie wichtig es ist, bewusst zu kochen. Sie erklärt, wie eine Speise während des Kochens zu echter Nahrung von Körper, Geist und vor allem für die Seele wird. Daher auch der Titel des Buchs, das für 18,90 Euro erhältlich ist: "Geweihtes genießen".

Ein spontaner Typ sei er, erzählt Elias: "Im vergangenen Jahr ging es kurzfristig für zwei Monate in die USA. Ich war bis dahin grottenschlecht in Englisch, was sich dadurch schon ein bisschen verbessert hat. In Indien war ich auch schon zwei Monate."

Bei aller Kreativität und Interesse an Technik, was den Verlag des Kochbuchs erst möglich machte: "Bis ich zwölf Jahre alt war, durfte ich von meiner Mama aus zu Hause nicht an den Computer, da es einige Statistiken gibt, die besagen, dass dies in einem so jungen Alter schlecht für das Gehirn sein soll. Ein paar Verwandte haben immer gesagt, dass sie mich an den Computer lassen soll, weil ich sonst nicht mehr mit der neuen Technik mitkäme … Man sieht ja, dass das wohl nicht der Fall ist. Jetzt kenne ich mich mit Programmieren, Grafikdesign, Videobearbeitung und so weiter viel besser aus als die meisten aus meiner Klasse, ich spiele nur keine Spiele. Hat also durchaus was gebracht."

Infos unter der Adresse www.eliasjankverlag.de

Von unserer Redakteurin Vera Müller