Julia zum dritten Mal bei der DM

Sie ist 14 Jahre alt, besucht die Realschule plus in Baumholder und übt überaus erfolgreich ihr Hobby aus: Julia Theis hat sich im Juli während der Landesmeisterschaften in Ludwigshafen den ersten Platz in der Disziplin "Luftgewehr 40 Schuss stehend" erkämpft und nimmt im September in München an den deutschen Meisterschaften teil. Zum Schießsport kam sie durch ihren Vater Klaus Theis, der Vorsitzender des Schützenvereins Hubertus in Berschweiler und selbst begeisterter Sportschütze ist.

Volle Konzentration: Julia Theis ist im September bei den deutschen Meisterschaften dabei und tritt in der Disziplin "Luftgewehr 40 Schuss stehend" an. Foto: vee

Von unserer Mitarbeiterin Verena Eberhardt

"Meine früheren Hobbys haben mir nicht so viel Spaß gemacht", sagt die 14-Jährige, die unter anderem im Chor war, "es war einfach langweilig." Sie wollte öfter etwas gemeinsam mit ihrem Vater unternehmen, und so kam es, dass sie vor vier Jahren mit dem Schießsport begann. Schnell merkte sie, dass ihr der Sport in der stehenden Position am Besten liegt; in den Disziplinen kniend und liegend tritt sie nicht an. Ihr Vater ist für Julia eine große Unterstützung und trainiert mit ihr bis zu dreimal pro Woche. In einer Trainingseinheit schießt sie in der Regel 60 Schuss, was etwa 90 Minuten dauert. Auch ihr Opa und der Rest der Familie motivieren Julia immer wieder zum Training und noch besseren Leistungen. Der Schießsport steht für die junge Frau schon lange, neben der Schule, im Vordergrund.

Dass sie am 9. September bereits zum dritten Mal an Deutschen Meisterschaften teilnimmt, kann sie noch gar nicht richtig glauben. Die Sportschützin war bereits 2010 und 2011 dabei, jedoch noch in der Altersklasse Schüler, in der sie 20 Schuss stehend zu absolvieren hatte. Da sie jetzt in der Jugendklasse mitspielt, lautet die Disziplin "Luftgewehr 40 Schuss stehend" und die Konkurrenz wird immer stärker. Trotzdem übertreibt sie es deshalb nicht mit dem Training: "Ich mache mich nicht verrückt", sagt sie, hofft aber natürlich, während den Wettkämpfen eine gute Platzierung zu erreichen. Ihre Freunde machen zwar keinen Schießsport, ihre Unterstützung hat sie aber dennoch. Am 8. September wird sie gemeinsam mit ihrer Familie und weiteren Unterstützern nach München fahren. Neben den Vorbereitungen vor Ort , bleibt aber auch noch Zeit für eine Stadtbesichtigung und ein gemeinsames Essen. "Es wird auf jeden Fall ein schönes Wochenende für mich und meine Familie", freut sich die Schülerin schon jetzt.