"Jugend musiziert": Preisträgerbühne gehört komplett den Mädels

Kreativität und künstlerische Aktivität scheinen zu einer rein weiblichen Domäne geworden zu sein. Den Eindruck konnte man zumindest beim Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ in der Göttenbach-Aula gewinnen: Unter den 13 Preisträgern des Regionalwettbewerbs war gerade mal ein Junge – und der fehlte an diesem Tag auch noch krankheitsbedingt, sodass die Bühne ganz den Mädchen gehörte.

Das Podium war durchweg weiblich beim Preisträgerkonzert des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.

Foto: Sabine Haymann

Durch das Programm führte wie immer gekonnt und versiert Elisabeth Jost. Die gewiefte Pädagogin und Musikerin hatte den Ablauf nicht nach Kategorien, sondern bunt gemischt zusammengestellt, sodass die Präsentation zu einem abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag mit hohem Unterhaltungswert wurde.

Dazu trug auch die in diesem Jahr erstmals im Wettbewerb vertretene Kategorie Musical bei, in der sich vor allem die Allerjüngsten hervortaten. Von den vier Preisträgerinnen zwischen acht und zehn Jahren kamen drei aus Idar-Oberstein (Elena Turcan, Lina Sophia Brust und Ivana Bender), hinzu kam Amelie Reinert aus Hettenrodt. Die vier Mädels tanzten, sangen und spielten Szenen aus den Musicals „Bibi und Tina“, „Tangled“ und „Starship“ sowie das Liederspiel „Sterntaler“. Und so kam es, dass bei dem altehrwürdigen Wettbewerb, der in diesem Jahr zum 55. Mal ausgetragen wird und meist der klassischen Musik vorbehalten ist, Pop, Disco und Rap erklangen – was dem Image von „Jugend musiziert“ nur gut tut, wenn die unsinnige Unterteilung in E- und U-Musik auch dort endlich aufgeweicht wird.

Die große Anzahl ganz junger musikalischer Talente, über die Idar-Oberstein derzeit zu verfügen scheint, zeigte sich auch in der in diesem Jahr ausgeschriebenen Kategorie „Klavier vierhändig“, bei denen mit Nicole Ade und Lina Sophia Brust sowie Karolina und Valerie Tomanova zwei Duos aus der Altersgruppe 1b (neun bis zehn Jahre) und mit Taja Detzel und Finja Luchina Schütz ein Duo aus der Altersgruppe 2 (elf bis zwölf Jahre) vertreten waren.

Das besondere und durchaus nicht überall gegebene Engagement der lokalen Organisatoren – Elisabeth Jost, Anneliese Hanstein und Jürgen Huppert – sowie durch das städtische Kulturamt mit Sabine Müller zeigt sich auch darin, dass zu dem Wettbewerb auch immer Teilnehmer aus den Nachbarkreisen kommen. So trugen die Preisträger Julia Molner aus Schweich und Sarah Anders aus Holzerath in der Kategorie Kunstlied, Jana Schweigert aus Guldental in der Kategorie Trompete/Flügelhorn solo, Sarah Thelen aus Windesheim in der Kategorie Posaune solo und Hanna Thelen aus Windesheim an der Gitarre ihre Stücke vor und bereicherten so einen gelungenen Nachmittag. Für die auswärtigen Teilnehmer, die durchweg höheren Altersklassen angehören, ist diese Möglichkeit auch deshalb so wichtig, weil sie dadurch am Landeswettbewerb teilnehmen können, der den jüngeren Teilnehmern noch verschlossen bleibt.

Bürgermeister Friedrich Marx lobte den Mut der jungen Musiker, sich auf der Bühne zu präsentieren und unterstrich die Verdienste der Organisatoren um das kulturelle Leben und die Nachwuchsförderung in der Region.

Von unserem Reporter Jörg Staiber