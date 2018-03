Johannes Oerding kommt zum 25. Hexenrock

Diese Information wird schnell Kreise ziehen – was ja wiederum gut passt: Johannes Oerding, dessen aktuelles Album „Kreise“ heißt, ist der Star beim Hexenrock in der Nacht zum 1. Mai in Hettenrodt. Als Mitinitiator ist Hettenrodts Ortsbürgermeister Markus Schulz schon ein bisschen stolz, einen solchen Knaller zum 25. Festival ins kleine „Hettert“ geholt zu haben.

Zum Jubiläum haben die Macher des Hexenrock-Festival in Hettenrodt Johannes Oerding verpflichtet. Er soll in der Nacht auf den 1. Mai für ein volles Zirkuszelt sorgen. Die Eintrittspreise bleiben stabil.

Foto: dpa

„Wir werden das Jubiläum nicht groß feiern. Alles bleibt locker und entspannt. Es soll eine coole Veranstaltung werden, die die Generationen verbindet. Oerding ist einer, der bei den Jungen wie auch bei den älteren Besuchern gut ankommt“, ist Schulz überzeugt. Nach zwei ausverkauften Hexenrock-Veranstaltungen hoffen die Festivalmacher, die Jahr für Jahr mit viel Herzblut am Start sind, wieder auf ein volles Haus beziehungsweise Zirkuszelt. Noch eine gute Nachricht gibt es: Die Eintrittspreise bleiben stabil.

Popsänger und Songwriter Oerding startete erstmals 2009 durch, als er auf den Touren der Gruppen Simply Red, Ich und Ich, des Sängers Nevio sowie der Sängerinnen Ina Müller und Stefanie Heinzmann im Vorprogramm zu sehen und zu hören war. Es folgten eine ausverkaufte Solotour sowie 2009 sein erstes Soloalbum mit dem Titel „Erste Wahl“, das bis auf Platz 39 der deutschen Albumcharts stieg. Am 28. Januar 2011 erschien dann sein zweites Soloalbum „Boxer“, am 11. Januar 2013 das dritte – „Für immer ab jetzt“.

So richtig bekannt wurde er 2013: Oerding vertrat Hamburg beim Stefan Raabs Bundesvision-Song-Contest und belegte mit dem Titel „Nichts geht mehr“ den zweiten Platz. Im Jahr 2015 wurde Oerding für seine Alben „Für immer ab jetzt“ und „Alles brennt“ in Deutschland mit Gold und Platin ausgezeichnet. Am 5. Mai 2017 erschien sein sechstes Album „Kreise“ mit der gleichnamigen Single, die ein Mega-Hit wurde und im Radio in Dauerschleife läuft. Coole Texte und tolle Melodien: Dafür steht der Künstler aus Münster.

Oerding live, das ist etwas Besonderes, sind sich Kritiker und Fans einig: „Die Momente, in denen gestandene Musiker wie Johannes Oerding auf der Bühne von Emotionen übermannt werden, sind der Grund, warum wir auf Konzerte gehen. Das sind Augenblicke, mit denen kein Studio-Album mithalten kann; in denen man zusammen mit dem Künstler etwas Spontanes, Einmaliges erlebt“, schreibt ein Fan, der ihn live gesehen hat. Der 37-jährige Sänger und Songwriter gehört zu jenen, die ganz schnell eine direkte emotionale Verbindung zu den Zuhörern herstellen. Welche weiteren Bands und Künstler beim Jubiläums-Hexenrock auftreten, will Schulz noch nicht verraten. Der Vorverkauf startet demnächst an den bekannten Stellen. Es wird auch wieder ein Busshuttle-Service eingerichtet.

Von unserer Redakteurin Vera Müller