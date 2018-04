Jörg Staiber zu einer Fusion der Realschulen: Klare Konzepte für die Zukunft sind gefordert

Der Vorschlag der Stadt-SPD, die beiden Realschulen plus im Stadtgebiet zu fusionieren, sieht auf den ersten Blick logisch und verlockend aus, offenbart beim näheren Hinsehen aber eine Vielzahl von Tücken, Problemen und Mängeln.

Zweifellos waren die Fusionen der städtischen Grundschulen in Oberstein und in den östlichen Stadtteilen ein Erfolgsmodell, und man ist heilfroh um die zusätzlichen Kitaplätze, die dadurch in einigen der früheren Schulgebäude entstanden sind. Allerdings lässt sich dieses Modell – trotz vergleichbarer Tendenzen bei den Schülerzahlen – nicht ohne Weiteres übertragen. Das fängt bei der unterschiedlichen Trägerschaft an und hört beim Gesetzesanspruch der Eltern auf Wahl der Schulform noch lange nicht auf – erinnert sei nur an die stärkere Notwendigkeit der Differenzierung von Angeboten im Mittelstufenbereich. „Das Thema Fusion sollte man erst mal abheften“, meinte CDU-Stadtrat Wolfgang Röske daher auch am Ende der Diskussion im Schulträgerausschuss. Ganz so einfach ist die Sache aber nun auch wieder nicht, denn dass Schule sich unter wandelnden Bedingungen ebenfalls verändern muss, steht wohl außer Frage. Dringend erforderlich ist eine Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, der diesen Namen auch verdient und tatsächlich entwickelt, nämlich ein regionales Schulkonzept mit klaren Vorstellungen für die nächsten Jahre.

