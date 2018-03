Jörg Riemer ist neuer Leiter der Feuerwehr Idar-Oberstein

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Einen Führungswechsel vollzog die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein bei ihrem Kameradschaftsabend in der Feuerwache 1: Der bisherige Stadtjugendfeuerwehrwart Jörg Riemer löst Kurt-Reiner Weyand als Wehrleiter ab. Für den 60-Jährigen, der aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand geht, gab's nach mehr als 41 Jahren bei der Feuerwehr zum Abschied viel Lob und Anerkennung. Und eine besondere Ehrung: Otto Fürst, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, steckte Weyand die Ehrennadel in Gold an, die höchste Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes.