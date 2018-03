Industriemuseum Bengel: Alles Neue bleibt im Hintergrund

Seit etlichen Jahren wird daran gearbeitet, die frühere Ketten- und Schmuckfabrik Bengel in ein Industriemuseum umzuwandeln, das die Erinnerung an die weitgehend verschwundene Obersteiner Industrie, die einst Tausenden Lohn und Brot gab, bewahren soll.

Von unserem Reporter Jörg Staiber

Für Sanierungsarbeiten sowie den Anbau einer Feuertreppe, einer Toilettenanlage und eines Feuerwehrinformationszentrums waren 2010 Gesamtkosten von rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt worden, zum allergrößten Teil aus Landesmitteln. Zwar hatte der Bauausschuss im Zuge der Installation der vorgeschriebenen Sprinkleranlage Mehrkosten von 26.000 Euro zu bewilligen, da die von einer Spezialfirma vorgenommenen Bohrungen für Wand- und Deckendurchführungen anders als zuvor verlaufen mussten, dennoch gehen die Verantwortlichen derzeit davon aus, dass der geplante Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Das ist für ein so komplexes und mit vielen Unwägbarkeiten verbundenes Projekt alles andere als selbstverständlich. „Dabei sind ungeheuer viele Details zu beachten. Es hat zahllose Sitzungen mit der Denkmalpflege und den beteiligten Firmen gegeben“, erzählt Willi Lindemann, der Aufsichtsratsvorsitzende der Bengel-Stiftung. Dabei sei man einerseits nach dem Grundsatz verfahren, dass man im Jahr 1995, dem letzten der regulären Produktion, einen Schnitt ansetzt und alles, was danach dazugekommen ist, wieder herausreißt. Auf diese Weise werden in der Fabrik mit ihrer nunmehr fast 150-jährigen Geschichte eine Reihe von technischen Epochen sichtbar.

Farbe darf ruhig abblättern

Zum anderen wird das Prinzip moderner Denkmalpflege beachtet: Neues soll auch als neu kenntlich sein. „Das sind oft schwierige Abwägungsprozesse im Einzelfall“, erläutert Lindemann. „Wir haben als Richtlinie genommen, dass das, was kaputtgegangen ist, etwa beim 1995er-Hochwasser, wieder in den Zustand vor der Zerstörung versetzt, aber nicht erneuert wird. Es wird auch nichts historisierend rekonstruiert. So wird etwa abgeblätterte Farbe nicht erneuert, sondern die Stelle nur gesäubert und gesichert.“

Strom- und Wasserleitungen wurden ebenso wie die Heizung komplett neu installiert und neben oder hinter die ursprünglichen Einrichtungen platziert. „Ich glaube, es ist gelungen, alles Neue relativ dezent in den Hintergrund zu setzen, wobei es ja auch unumgänglich ist, beispielsweise den aktuellen Auflagen des Brandschutzes zu entsprechen“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende.

Museumsbetrieb startet im Spätsommer

Die Aufnahme des regulären Museumsbetriebes kann laut Lindemann voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres erfolgen. Recht kahl sieht es derzeit noch im Erdgeschoss aus, wo unter anderem der Kassenraum und ein Museumsshop entstehen. „Da wir stündliche Führungen planen, werden auch Wartezeiten entstehen, in denen die Besucher sich irgendwie beschäftigen müssen“, erläutert Lindemann. Dafür werde es einen Ausstellungsbereich mit den Arbeitsplätzen von Stahlgraveuren und Goldschmieden geben, aber auch mit Maschinen aus verschiedenen Epochen wie eine Kettenmaschine, die im Zeitlupentempo läuft. „Wir haben von den Nachkommen der alten Obersteiner Firmen so viele Maschinen, Arbeitsgeräte und anderes Material erhalten, dass wir mit unseren Exponaten ziemlich jeden Bereich der Industrie abbilden können“, freut sich der ehemalige Kulturamtsleiter.