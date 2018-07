Das Indianer-Powwow am Bostalsee ist schon Tradition – vom 24. bis zum 26. August geht das stimmungsvolle Fest bereits in seine 14. Runde. Indianer, Trapper, Rancher und Soldaten bauen am Strandbad Bosen Tipis, Lodges und Armeezelte auf und erinnern so an die glorreichen Zeiten des Wilden Westens. Da sind auch einige Hingucker wie Planwagen, Kanus oder die schweren Kanonen der Süd- und Nordstaatler zu bestaunen. Wie immer laden Gog Concept gemeinsam mit dem Freizeitzentrum Bostalsee und „Unsere Volksbank St. Wendeler Land“ zum Powwow ein. Landrat Udo Recktenwald freut sich schon: „Das Powwow ist eines der stimmungsvollsten Feste im Südwesten und passt ideal zum Bostalsee. Wir erwarten viele Familien aus nah und fern.“

Aus allen Richtungen reisen Freizeitindianer und -cowboys an. So haben sich Gruppen aus Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, aus Bayern, Thüringen und Berlin angesagt, um am Bostalsee einige schöne Tage ...

Lesezeit für diesen Artikel (343 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.