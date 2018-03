Idar-Obersteinerin erreicht Aus für Droschken am Brandenburger Tor

Die aus Idar-Oberstein stammende Change-Aktivistin Julia Maier hat in Berlin ein Pferdekutschenverbot am Pariser Platz rund ums Brandenburger Tor durchgesetzt.

Am Pariser Platz präsentierte die aus Idar-Oberstein stammende Tierschützerin Julia Maier am Freitag das Schild, das Berlins Droschkenpferden eine artgerechtere Zukunft sichern soll.

Foto: Silvia Rodriguez/change.org​

Der Tierschützerin war es mit mehr als 109.000 Unterstützern bei einer Online-Petition gelungen, das Verbot am Brandenburger Tor zu erreichen, wo früher Dutzende von Droschken auf Touristen warteten. Die Tiere standen dabei bei Wind, Wetter und Hitze auf dem Betonpflaster, ohne Schatten. Zudem seien bei Unfällen, an denen Pferdekutschen beteiligt waren, in der Vergangenheit sowohl Menschen als auch Pferde schwer verletzt und sogar getötet worden, argumentiert die Tierschützerin. „Da ich selbst in Berlin wohne, werde ich immer wieder aufs Neue Zeuge der unsagbaren Qual, die diese Tiere für Berlins Touristen erleiden müssen. Ich sehe die wund gescheuerten Bäuche, die durch das schlecht sitzende Zaumzeug verursacht werden.“

Damit ist nun Schluss: Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, hat den Platz mit sofortiger Wirkung für Pferde gesperrt. Entsprechende Verbotsschilder wurden am Freitag im Beisein von Julia Maier angebracht.

Eine Kind streichelt ein Pferd eines Kutschgespanns vor dem Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild von 2012). Foto: dpa

Ihr Ziel ist es nun, Pferdekutschen ganz aus der Berliner Innenstadt zu verbannen: „Das ist Tierquälerei und absolut nicht mehr zeitgemäß“, sagt sie. sc