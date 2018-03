Idar-Obersteiner Naturbad öffnet am Samstag

Ein Neuanfang zwischen Hoffen und Bangen: Das Naturbad in Tiefenstein öffnet nach mehrjähriger Zwangspause und umfangreicher Sanierung am Samstag, 26. Mai, um 10.30 Uhr.

Nach der umfassenden Sanierung ist das seit 2009 geschlossene Naturbad im Tiefensteiner Staden ab Pfingstsamstag wieder geöffnet. Foto: Hosser

„Drücken Sie die Daumen. Wir haben alles dafür getan, dass diese Geschichte gut ausgeht“, betonte der Idar-Obersteiner Beigeordnete Friedrich Marx am Dienstagabend in einer Sitzung des Stadtwerksausschusses angesichts des bevorstehenden, fast schon historischen Ereignisses der Wiedereröffnung. Weil diese naturnahe Anlage ohne jede Chemie auskommen muss und deshalb ganz anders als ein herkömmliches Bad funktioniert, geht es laut Marx aber auch zukünftig nicht ohne Einschränkungen: So wird die Zahl der Besucher auf 750 pro Tag beschränkt. Über die Telefon-Hotline 06781/33398 gibt's ab Samstag aktuelle Infos zur Besucherzahl. kuk

Mehr zum Thema am Donnerstag in der Nahe-Zeitung