Die Urkunden, die die Männer und Frauen um sie herum erhielten, interessierten sie nicht: Amelie hatte nur Augen für den dicken Knochen, den ihr der Stadtverband Sport spendierte. „Frauchen“, von der sie bis dahin keinen Blick gelassen hatte, war vergessen. „Frauchen“, das ist Petra Lauer: Am Samstag wurde sie zur Sportlerin des Jahres gekürt, und natürlich kam Lauer nicht ohne ihre Hündin Amelie auf die Bühne, ohne die sie diese Auszeichnung nicht erhalten hätte. Das Duo vom Verein der Hundefreunde Fischbach-Weierbach hatte in den Disziplinen Obedience und Rally Obedience an zwei Qualifikationen teilgenommen. Es wurde 2017 bei den Landesmeisterschaften Fünfter und Dritter sowie später Deutscher Meister im nächsthöheren nationalen Wettbewerb.

April ist die Zeit, in der der Stadtverband Sport jedes Jahr die besten Sportler auszeichnet, die in Idar-Oberstein wohnen oder Mitglied in einem Verein sind, der dem Stadtverband angeschlossen ist: ...

Lesezeit für diesen Artikel (575 Wörter): 2 Minuten, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.