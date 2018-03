Idar-Oberstein: Betrunkener lässt Böller unter vorbeifahrenden Autos explodieren

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es am Samstag gegen 16 Uhr in Bereich der Einmündung Mainzer Straße/Pappel Straße: Ein 50-Jähriger warf Silvesterböller unter vorbeifahrende Autos, welche er gezielt so anzündete, dass diese unter den Fahrzeugen explodierten, berichtet die Polizei.