Idar-Oberstein: 51-Jährige von Unbekanntem attackiert

Auf ein Taxi wartete eine 51-Jährige am frühen Samstagmorgen in der Hauptstraße im Bereich einer Shisha-Bar, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann mit Tritten und Schlägen angegriffen wurde, berichtet die Polizei.



Foto: dpa

Die Frau konnte sich erfolgreich zu Wehr setzen und den Angreifer in die Flucht schlagen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, mit blonden Haaren und blauen Augen beschrieben. Er war dunkel bekleidet.

Zwei Personen wurden am Freitag gegen 11 Uhr bei einem Unfall auf der B 41 in Höhe Kammerwoog leicht verletzt. Ein 21-Jähriger, der in Richtung Birkenfeld unterwegs war, hatte zum Überholen angesetzt. Sein Fahrzeug kam wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit dem Pkw eines 66-jährigen Autofahrers. Beide Autos wurden bei der Kollision schwer beschädigt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem jungen Unfallverursacher, dem eine Blutprobe entnommen wurde, Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich am Freitag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er zwischen 14.40 und 15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Vollmersbachstraße mit seinem Fahrzeug einen dort abgestellten Personenwagen auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 entgegen.