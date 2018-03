Idarer Karneval-Gesellschaft: Kurze Session im Jubiläumsjahr

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Auf die Karnevalisten wartet eine kurze und anstrengende Saison. Denn bereits am 14. Februar endet eine der kürzesten Fastnachtskampagnen aller Zeiten, der Vorverkauf für die Prunksitzungen der Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG) an den Samstagen 3. und 10. Februar in der Heidensteilhalle in Idar hat bereits begonnen. „In den vergangenen Jahren haben wir die Halle immer vollgekriegt, ich gehe davon aus, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird“, blickt der IKG-Präsident und Elferratsvorsitzende Daniel Marx optimistisch in die nähere Zukunft.