„Och, wie schön, ich spiele auf einem Dorf in einem Zelt. Finde ich klasse: Ich komme ja vom Dorf. Und ich weiß, wie cool das war, wenn da echt mal ein bekannter Künstler kam. Ich finde, die Leute haben ein Recht darauf, dass wir nicht nur in den großen Städten spielen.“ Solche Aussagen wie im Gespräch mit unserer Zeitung machen Johannes Oerding, Stargast beim 25. Hettenrodter Hexenrock in der Nacht zum 1. Mai, zu einem extrem sympathischen Menschen. Bescheiden und bodenständig ist der 36-Jährige, der im westfälischen Münster geboren ist, in Hamburg lebt und mit Ina Müller – bekannt als Sängerin, Kabarettistin und TV-Moderatorin – zusammenlebt. Für Oerding nicht weiter berichtenswert: „Das ist ja ein alter Hut.“ Ina und Johannes: Das sei nicht wie „Cindy und Bert“ hat er mal in einem „Spiegel“-Interview gesagt. Ein gemeinsames Album kann er sich nicht vorstellen.

Und Oerding kann zuhören, inszeniert sich nicht: Interessiert erfährt er von der Nahe-Zeitung, was es eigentlich mit dem Hexenrock auf sich hat und wie alles vor 25 Jahren begann. So ...

Lesezeit für diesen Artikel (633 Wörter): 2 Minuten, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.