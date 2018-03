Heiße Sache: Mehr Besucher im Museum

Dreibein und Gusseisenherd, rustikales Waffeleisen und Petroleumkocher: Anhand anschaulicher Ausstellungstücke können sich Besucher des Landesmuseums Birkenfeld noch bis Sonntag, 14. Oktober, über das "Kochen und Heizen im Wandel der Zeit" informieren. Bereits gut zwei Monate vor Ende der Sonderausstellung steht laut Museumsverwalter Hisso von Selle fest, dass die Schau unter dem Titel "Vorsicht Heiß!" ein voller Erfolg ist.

mmm.

Foto: Reiner Drumm

Birkenfeld – Dreibein und Gusseisenherd, rustikales Waffeleisen und Petroleumkocher: Anhand anschaulicher Ausstellungstücke können sich Besucher des Landesmuseums Birkenfeld noch bis Sonntag, 14. Oktober, über das "Kochen und Heizen im Wandel der Zeit" informieren. Bereits gut zwei Monate vor Ende der Sonderausstellung steht laut Museumsverwalter Hisso von Selle fest, dass die Schau unter dem Titel "Vorsicht Heiß!" ein voller Erfolg ist. "Wir merken, dass die Besucher sich für dieses Thema, das sie mit eigenen Erlebnissen und Erinnerungen verbinden mehr interessieren, als beispielsweise für eine Mittelalter-Ausstellung", meint von Selle, der sich über ein Besucherplus von 10 bis 15 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren freut. Neben der Sonderausstellung führt er diese Entwicklung auch auf die verbesserte Öffentlichkeitsarbeit zurück.

"Damit hat meine Großmutter noch gekocht", hören die Museumsmitarbeiter häufig von älteren Besuchern. Auf großes Interesse stoßen auch die 19 Exponate, die nach einer in der Nahe-Zeitung veröffentlichen Bitte um Leihgaben von Bürgern aus dem Kreis Birkenfeld zur Verfügung gestellt wurden. Der heimliche Favorit des Museumsverwalters ist die Kochkiste, ein mit Heu isolierter verschließbarer Kasten zum Garen von Reis, Suppen oder Eintöpfen. "Das war eine sehr praktische Erfindung. Man konnte Holz oder Kohle sparen, indem man den Ofen ausmachte und die Suppe darin weitergaren ließ", erklärt von Selle. Verbreitet war das Gerät vor allem in Städten, da es auf dem Land seltener an Feuerholz mangelte.

An Attraktivität gewonnen hat ihm zufolge aber auch die Dauerausstellung im Museum des Vereins für Heimatkunde, die um ein originalgetreues Schulzimmer ergänzt wurde: "Auch hier werden bei vielen Besuchern Erinnerungen wach, wenn sie mit dem Griffel an die Schiefertafel schreiben." Fremd und dennoch faszinierend ist die Welt der alten Volksschule für Schulklassen, die das pädagogische Angebot des Museums nutzen. Dabei können die Kinder mit Stahlfeder und Gänsekiel schreiben.

Besonders viel Zeit für einen Streifzug durch die Geschichte des Birkenfelder Landes von den Kelten und Römern bis zu den Oldenburgern haben die Besucher am Samstag, 8. September. Zur Birkenfelder Museumsnacht ist das Landesmuseum ebenso wie das benachbarte Maler-Zang-Haus bis 23 Uhr geöffnet. Dann gibt es ein Kulturprogramm mit Musik, Malerei und Vorführungen sowie kulinarische Spezialitäten. Michael Fenstermacher