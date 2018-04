Offenbar geht wohl doch noch alles gut: Die Kommunalaufsicht hatte zwar eine Reihe von Posten im Haushalt der Ortsgemeinde bemängelt – der Etat ist nicht ausgeglichen, das Defizit soll über Kredite finanziert werden –, doch jetzt gab Ortsbürgermeister Welf Fiedler in der OG-Sitzung kurz vor Ostern vorsichtige Entwarnung: In einem Gespräch mit Vertretern der Ortsgemeinde, mit VG-Kämmerer Jürgen Kraus und Birgit Werle von der Kreisverwaltung seien die Bedenken ausgeräumt worden. „Wir können davon ausgehen, dass der Haushalt genehmigt wird.“ Nach Aussage von VG-Kämmerer Kraus habe die Kreisverwaltung Haushaltspläne von mehreren Ortsgemeinden bemängelt, informierte Fiedler, aber keinen so ausführlich und detailliert wie den, den Hoppstädten-Weiersbach vorlegte.

Nicht einverstanden ist die Kommunalaufsicht zum Beispiel damit, dass die Eltern jener Kinder, die mit dem Kleinbus („Gittibus“) zur Kita am Umwelt-Campus gefahren werden, nur eine geringe Gebühr für diese ...

Lesezeit für diesen Artikel (375 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.