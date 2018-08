Ist diese rigorose gesetzliche Vorschrift ein nachahmenswertes Beispiel oder ein überzogener, aktionistischer Schritt? In Frankreich hat das Parlament kürzlich ein Handyverbot an Schulen beschlossen, das ab Herbst in Kraft treten wird. Die NZ wollte von Rektoren im Kreis Birkenfeld wissen, ob sie die Einführung einer solchen strikten Regelung auch in Deutschland befürworten würden oder sie ablehnen. Sie geben zudem Einblick, wie es in ihrem Haus mit der Nutzung von Mobiltelefonen gehalten wird.

Für Dietmar Fries, den Schulleiter des Birkenfelder Gymnasiums, besteht kein Anlass, wegen der Ereignisse in Frankreich neue Überlegungen anzustellen. „Denn faktisch besteht ein Handyverbot an unserer Schule bereits.“ Vor drei ...

Lesezeit für diesen Artikel (1276 Wörter): 5 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.