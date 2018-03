Hammerstein: Kanzlerin präsentiert närrisches Kabinett

Die Narrhalla im Hammersteiner Bürgerhaus war gut gefüllt. Ein Stimmengewirr auf der Bühne und das Erscheinen von Angela Merkel vor dem Vorhang ließ auf größere Ereignisse schließen. Als sich dann der Vorhang hob, war der Siebenerrat in Sondierungsgespräche vertieft. Im Hinblick auf die vergeblichen Bemühungen in Berlin, eine Regierung zu bilden, stand die diesjährige Kampagne unter dem Motto: „Da Jamaika in Berlin nix wird, der Siebenerrat bei uus regiert.“ Zu Beginn kam der Sitzungspräsident Armin Ruppenthal als Angela Merkel auf die Bühne und stellte seinen Rat unter großem Jubel des Publikums als lustiges Jamaika-Kabinett vor, wobei die verschiedenen Ministerposten passend verteilt waren und jeder schon mal sein Fett abbekam.

Die Hammersteiner Narren präsentierten sich ihrem Publikum im Bürgerhaus in Topform. Die Stimmung war bestens.

Foto: Hosser

Als erster Büttenredner marschierte Helmut Schneider in den Saal ein, der sich wohl als Nachtwandler bei der Fastnacht verirrt hatte. Er outete sich als Nichtfastnachter, dem die fünfte Jahreszeit auf den Geist geht. Er erhielt – wie übrigens alle Akteure des Abends – den diesjährigen Fastnachtsorden, ein Goldsäckchen mit Inhalt.

Fit unterwegs

Eine schon feste Größe in der Hammersteiner Fastnacht ist der Auftritt der Hammersteiner Mäd und ihrer zwei Zipfelcha. Esther Kunz, Alexandra Möller-Korb, Marion und Jana Ruppenthal, Andreas Möller und Thomas Willms hatten unter der Leitung von Christine Schmidt einen Sketch einstudiert. Ihr Auftritt als Fitnessgruppe der besonderen Art, bei dem sie zu den passenden Turnübungen über Zellulitis und Dellen an Popo und Beinen sangen, riss die Narren von den Sitzen, und die Akteurinnen kamen um eine Zugabe nicht herum. Im nächsten Vortrag unterhielten sich die beiden Sonderbeauftragten für Völkerverständigung von Ober- und Unterdorf, Brigitte Bach und Christine Schmidt, über die Männerwelt. Es gab viel zu berichten über ihr Eheleben und die Probleme mit ihren Männern. Dass hier das starke Geschlechte nicht so gut wegkam, wurde vom närrischen Auditorium gern in Kauf genommen.

Nach der anschließenden Pause hatte Tanja Spang ein Kasperletheater einstudiert, mit Sven Kempf als Kasperle und seinen Kindern Ann Kathrin Fels, Tina Schneider-Jung, Mara und Milena Knapp, Mandy und Nico Spang, Selina Bus sowie Silke Studt. In diesem lustigen Beitrag warnte der Kasper seine Kinder vor Drogen und Alkohol, und auch sonst gab es noch allerlei Kokolores. Als nächster Akteur ging Stefan Becker als Hausmeister vom Kulturhaus, genannt „Pingelig“, in die Bütt. Er berichtete von seinen Erfahrungen und erzählte, wie es ihm als Hausmeister des Öfteren schon ergangen ist. Eine Ähnlichkeit mit lebenden Personen sei rein zufällig.

Lied zum Finale

Danach marschierten die Blinki Bills auf die Bühne, da das alte Männerballett nicht mehr für einen Auftritt zur Verfügung stand. Unter der Leitung von Tina Schneider-Jung hatten Nico Spang, Sven Kampf, Alexander Stotz und Christian Bach einen Sketch einstudiert, der den Unterschied beim Duschen zwischen Frauen und Männern zum Thema hatte. Dabei wurden alle Facetten von weiblichen Duscheigenschaften gezeigt – im Gegensatz zu den männlichen. Ein Supervortrag, der vom närrischen Auditorium entsprechend gewürdigt wurde. Bereits fester Bestandteil der Hammersteiner Fastnacht ist der Auftritt von Markus Metzger und Ralf Schäfer als Handwerker und Beamter am Stammtisch. Was diese beiden Fastnachter jedes Jahr bringen, ist unglaublich und wird vom närrischen Publikum immer wieder begeistert aufgenommen. So auch diesmal wieder, als sie über Lustiges aus der Familie berichteten – vom Urlaub, über Diäten – und sich gegenseitig auf die Schippe nahmen. Ein toller Auftritt. Zum Abschluss der närrischen Sitzung dankte Armin Ruppenthal den Narren und bat alle Akteure des Abends auf die Bühne. Mit dem schon traditionellen „Olé, Olé, Fiesta in Hammerstein”, bei dem der ganze Saal mitsang, wurde der Schlusspunkt eines tollen Programms gesetzt. Für die unentwegten Tänzer war dann die Bühne frei, und zu heißen Rhythmen wurde getanzt und geschunkelt, ehe die letzten Narren spät den Heimweg antraten.