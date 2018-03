Wenn am 19. und 20. August 2019 in Rinzenberg nicht nur das nächste Weiherfest ansteht und in diesem Rahmen die 750-Jahr-Feier des Orts geplant ist, soll bei dieser Gelegenheit auch noch gleichzeitig eine offizielle Einweihung stattfinden. „Es wäre schön, wenn wir bis dahin dieses für uns wichtige Projekt abgeschlossen hätten“, sagt Ortschef Sven Becker und meint damit die Umgestaltung des Geländes am Dorfweiher sowie die damit verbundenen Renaturierungsmaßnahmen an seinen Zuläufen.

Das Areal in Sichtweite des Gemeinschaftshauses und des Gasthauses Gordner, das zugleich für Wanderer einer der Einstiegspunkte in die Traumschleife Trauntal-Höhenweg ist, soll ein attraktiveres Aussehen erhalten, damit es sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (649 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.