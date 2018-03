Sehr gut besucht war der Indoor-Spielepark in der Messe Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende, der an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr erneut seine Tore öffnen wird. Auf rund 1500 Quadratmetern gab es eine Vielzahl von Spiel- und Aktionsmöglichkeiten für jedes Alter, ob Kindergartenkind, Jugendlicher oder jung gebliebener Erwachsener. Hüpfburg, Riesenkicker, Bungee-Run, Hindernisbahn oder Kletterberg – Spaß und Bewegung waren garantiert, und in den Verschnaufpausen sorgte ein Clown für Unterhaltung.

Der Indoor-Spielepark ist eine gemeinsame Veranstaltung von Messe, OIE, Schwollener Sprudel und McDonald's. Foto: Messe Idar-Oberstein

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.