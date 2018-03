„Bärbel erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft“ lautete vor wenigen Tagen eine Überschrift in der NZ, mit der unter anderem die Stefan-Morsch-Stiftung um Unterstützung für die 52-jährige Bärbel Gray bat, die bereits zum zweiten Mal in ihrem Leben an Krebs erkrankt ist. Doch nun, da die Spendenaktion ins Rollen gekommen und zum Beispiel am Samstag das Eiscafé Venezia in Birkenfeld 70 Prozent seines Umsatzes für den guten Zweck zur Verfügung stellte, ist es der Frau aus Wilzenberg-Hußweiler selbst vom Krankenbett aus ein Herzensanliegen, diese Schlagzeile voller Dankbarkeit etwas zu korrigieren. „Ich habe keine Welle, sondern eine Lawine der Hilfsbereitschaft erlebt. Mit so etwas hätte ich nie im Leben gerechnet. Es heißt ja, dass in unserer Gesellschaft der Egoismus immer größer wird. Umso schöner ist es, wenn man dann sieht, wenn Menschen zusammenhalten. Darüber bin ich ganz gerührt“, sagt Bärbel Gray, die sich diese Woche in einer Frankfurter Spezialklinik einer Operation an der Leber unterzogen hat.

Eiscafé steuert 2000 Euro bei Allein im Venezia ist durch den Eisverkauf „die stolze Summe von mehr als 2000 Euro zusammengekommen“, berichtet Inhaber Marco Vazzola. Und das obwohl es ...

Lesezeit für diesen Artikel (598 Wörter): 2 Minuten, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.