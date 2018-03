Großbaustelle B 41 bei Weierbach: Die Arbeiten gehen zügig voran

Welch große Dimensionen einmal das Brückenbauwerk einnehmen wird, über das ab Mai kommenden Jahres die B 41 bei Weierbach geführt wird, können vorbeikommende Autofahrer derzeit schon anhand der entstehenden Brückenpfeiler erahnen. Gewaltig wirken die Betonsockel, an denen derzeit gearbeitet wird. "Für drei von vier Pfeilern haben wir schon die Fundamente betoniert. Das letzte ist Ende nächster Woche an der Reihe", berichtet Norbert Schmitt vom Idar-Obersteiner Baubüro des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach.

Auf der Großbaustelle an der B 41 bei Weierbach werden derzeit die Brückenpfeiler gegossen. Foto: Manfred Greber

Idar-Oberstein – Welch große Dimensionen einmal das Brückenbauwerk einnehmen wird, über das ab Mai kommenden Jahres die B 41 bei Weierbach geführt wird, können vorbeikommende Autofahrer derzeit schon anhand der entstehenden Brückenpfeiler erahnen. Gewaltig wirken die Betonsockel, an denen derzeit gearbeitet wird. "Für drei von vier Pfeilern haben wir schon die Fundamente betoniert. Das letzte ist Ende nächster Woche an der Reihe", berichtet Norbert Schmitt vom Idar-Obersteiner Baubüro des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach. Zeitgleich wird am Kreisel und an der Anbindung in Richtung Herrstein gearbeitet."Wir liegen gut im Zeitplan. Das Regenwetter hat die Erdarbeiten nicht entscheidend verlangsamt", erklärt Schmitt. Sollte nicht ein ungewöhnlich kalter und langer Winter die Baufortschritte behindern, wird die Brücke Schmitt zufolge rechtzeitig fertig und die Gesamtmaßnahme kann wie geplant bis Ende 2013 abgeschlossen werden. In den kommenden Monaten werden nacheinander die weiteren Anbindungen an den Kreisverkehr errichtet.Mit der Verkehrsführung am provisorischen Kreisverkehr am Knotenpunkt B 41 und 270 sowie Landesstraße 160 kommen die Autofahrer aus Schmitts Sicht gut zurecht. "Wer die Strecke seit Langem fährt, der muss sich natürlich umstellen, aber größere Probleme sind bislang nicht aufgetreten." Neben der Großbaustelle in Weierbach arbeitet der Landesbetrieb derzeit außerdem an den Ortsdurchfahrten in Mackenrodt und Ellweiler. Auf zusätzliche Verkehrsbehinderungen müssen sich Pendler demnächst aufgrund von Arbeiten auf der B 41 bei Hochstetten einstellen. Sie haben zufolge, dass der Verkehr einspurig durch Kirn geleitet wird. mif Foto: Manfred Greber