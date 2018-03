Goldener Engel in Baumholder: Wasserschaden gefährdet Wunschtermin für Eröffnung nicht

Ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zum Abschluss des Mammutprojektes in der Westrichstadt ist getan, damit es mit der Wunscheröffnung im Mai 2018 auch funktioniert. Der Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung dafür ausgesprochen, einem Kaiserslauterer Unternehmen den Auftrag zu erteilen, das künftige Kulturzentrum Goldener Engel mit Einbaumöbeln auszustatten. Derweil sorgte die Meldung eines Wasserschadens im Gebäude teilweise für Kopfschütteln.

Äußerlich sieht der Goldene Engel schon so aus, als ob dort die Eröffnung des neuen Kulturzentrums unmittelbar bevorsteht. Ein wenig Geduld ist aber noch gefragt. Denn zum Beispiel die Innenausstattung, für die der Bauausschuss nun den Auftrag erteilt hat, fehlt noch.

Mit einem Angebotspreis von rund 155.000 Euro war die schlussendlich ausgewählte Firma nur die zweitgünstigste Bieterin. Warum der günstigste Bewerber nicht zu empfehlen war, erläuterte der für das Großprojekt federführend verantwortliche Architekt Helge Hußmann in der Ausschusssitzung. Ebenfalls anwesend war Markus Hille vom zuständigen Architekturbüro. „Der günstigste Bieter hat relativ schnell nach dem Gespräch mitgeteilt, dass er den Auftrag in der Kürze der Zeit nicht stemmen kann“, erklärte er. „Er hat darum gebeten, dass man ihn aus der Verantwortung entlassen solle.“

Hußmann wies darauf hin, dass der günstigste Bieter in dem Fall nicht der wirtschaftlichste sei, weil letztlich das Projekt darunter leiden würde. „Auf das Kaiserslauterer Unternehmen sind wir gekommen, weil es schon größere Erfahrungen im Museumsbereich gesammelt hat“, sagte der Architekt weiter. Mit den 155.000 Euro, die die Firma veranschlagt habe, bleibe man zudem noch deutlich unter dem ursprünglich kalkulierten Budget von 200.000 Euro, betonte Hußmann.

Schließlich folgte der Ausschuss der Empfehlung des Architekten. Der ausgewählte Betrieb wird nun unter anderem verschiedene Vitrinen – etwa 35 Stück – für das Regionalmuseum anfertigen. Hinzu kommen Möbel für die Tourist-Information im Erdgeschoss und Sondermöbel wie ein spezielles Pult für die Bibliothek.

Michael Röhrig, Zweiter Beigeordneter der Stadt Baumholder, sah dann die Zeit gekommen, sich bei allen Ausschussmitgliedern dafür zu bedanken, dass sie sich in zahlreichen Sitzungen so intensiv mit dem Goldenen Engel befasst haben. „Das zeigt, wie wichtig das Thema uns allen ist“, betonte Röhrig. Ganz besonders hob er dabei den Einsatz des Ausschussvorsitzenden Christian Flohr hervor, der das Projekt immer vorangetrieben habe.

Abseits dieser Lobesworte kam jedoch auch eine alles andere als erfreuliche Nachricht auf den Tisch. Denn im Gebäude hat es kürzlich einen Wasserschaden gegeben. In einem Schacht im Bereich des hinteren Seiteneingangs habe sich das Wasser gestaut und sei durch die Lüftungsrohre, die darüber verlaufen, in den Technikraum gelangt, wie Christian Flohr erklärte. Diese Schilderung stieß bei einigen Mitgliedern des Bauausschusses jedoch auf wenig Verständnis. „Ist das nicht eine Fehlplanung? Ich kann das nicht verstehen“, meinte beispielsweise Reimund Conrad von der LfB.

Architekt Hußmann wies darauf hin, dass das Wasser sich die ganze Zeit durch den Schacht den Weg nach draußen gesucht habe, was auch so vorgesehen war. „Wir haben es so geplant, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Die Alternative wäre erheblich teurer gewesen.“ Im Zuge der Außenarbeiten sei aber falsches Material eingebaut worden, weshalb sich das Wasser gestaut habe. Das Material müsse nun durch eine durchlässige Variante ersetzt werden. „Das verursacht natürlich Zusatzkosten“, gab Hußmann unumwunden zu.

