Glitzernde Steine und flotte Späße waren Erfolgsformel

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Glitzernde Achatscheiben und Mineralien, Fossilien in jeder Form und Größe, kunstvoller Schmuck in riesiger Auswahl und dazu die Möglichkeit den Schleifern, Schmieden, Fassern und Designern bei ihrer Arbeit direkt über die Schulter zu schauen: Mit dieser einzigartigen Kombination lockten rund 50 Aussteller am Wochenende ein weit in die Tausende gehendes internationales Publikum zum 14. Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt ans Heimatmuseum, der durch das begeistert aufgenommene Kulturfestival in der Obersteiner Fußgängerzone ergänzt wurde.