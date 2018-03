Gewerbeschau in Rückweiler ist abgesagt

Der Gewerbeverein Heide hat seine für den 25. und 26. August geplante Gewerbeschau kurzfristig abgesagt. Die Drittauflage der Veranstaltung, die erstmals 2010 auf der Heide stattfand, wurde auf nächstes Jahr verschoben. Als Grund für die Absage führt der Gewerbeverein die Umbaumaßnahmen der Ortsgemeinde Rückweiler an der Grillhütte am Jugendheim – dem geplanten Veranstaltungsort für die Leistungsschau – an. DAbei waren schon die Einladungen verschickt...

Die laufenden Umbaumaßnahmen am Jugendheim Rückweiler verhindern die Ausrichtung der Westricher Leistungsschau in diesem Jahr. Foto: Benjamin Werle

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle

Rückweiler – Der Gewerbeverein Heide hat seine für den 25. und 26. August geplante Gewerbeschau kurzfristig abgesagt. Die Drittauflage der Veranstaltung, die erstmals 2010 auf der Heide stattfand, wurde auf nächstes Jahr verschoben. Als Grund für die Absage führt der Gewerbeverein die Umbaumaßnahmen der Ortsgemeinde Rückweiler an der Grillhütte am Jugendheim – dem geplanten Veranstaltungsort für die Leistungsschau – an.

Die alte Grillhütte dort wurde bereits entfernt und wird in den nächsten Wochen durch eine neue ersetzt. Am Samstag soll der alte Boden am Grillplatz aufgerissen werden, um Platz für das neue Fundament zu schaffen. Da die Angebote für die Neuaufstellung der Grillhütte erst vor wenigen Tagen eingetroffen sind, könne erst jetzt mit den Arbeiten begonnen werden, erklärte Dieter Keller, Erster Beigeordneter in Rückweiler.

Ein Aufschub der Baumaßnahmen bis nach der Gewerbeschau sei aus zeitlichen Gründe nicht möglich. Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Aufstellung der neuen Grillhütte und die damit verbundenen Arbeiten sich über mehrere Wochen erstrecken werden. "Anfang Oktober findet das große Erntedankfest auf der Heide statt. Bis dahin muss alles fertig sein, und wir wollen kein Risiko eingehen", so Keller.

Zwischen 25 und 30 Ausstellern hatten sich für Messe angekündigt und teilweise schon Vorbereitungen getroffen. Organisation und Konzeptplanung der Veranstalter standen kurz vor dem Abschluss. Sogar Einladungen sind bereits verschickt, lediglich die Werbeplakate waren noch nicht gedruckt. Die Schirmherrschaft hatte Verbandsgemeindebürgermeister Peter Lang übernommen.

Ohne Grillhütte sei eine ausreichende Verpflegung der Besucher der Gewerbeschau nicht zu gewährleisten, so Erich Schäfer, Vorsitzender des Gewerbevereins Heide. "Die Mitglieder waren über die Absage natürlich enttäuscht. Der Vorstand hat sich bei den Ausstellern entschuldigt. Alle Beteiligten haben jedoch mit Verständnis auf die Entscheidung des Vorstands reagiert." Aufgrund des hohen Aufwands für die Planung sah der Gewerbeverein von einem kurzfristigen Umzug der Veranstaltung an einen anderen Ort ab und entschloss sich stattdessen, die Leistungsschau, die auch künftig am Jugendheim in Rückweiler stattfinden soll, um ein Jahr zu schieben.