In seiner jüngsten Sitzung machte der Stadtrat den nächsten Schritt zur Erschließung des Gewerbegebietes „Weidenberg“ oberhalb des Dickesbacher Weges und nahm den nach Rücksprache mit 29 Behörden überarbeiteten Entwurf eines Bebauungsplanes zur Kenntnis, der nun vom 2. Mai bis zum 1. Juni in der Stadtverwaltung öffentlich ausliegt. Aufgrund des Mangels an Gewerbegebieten im Stadtgebiet fand die Maßnahme vom Grundsatz her breite Zustimmung im Stadtrat. Allerdings sorgte eine Zusatzvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach (LBM) hinsichtlich der Anbindung der Dickesbacher Straße (K 40) an die B 41 für Diskussionen, sodass letztlich drei Stadträte gegen diese stimmten und acht sich der Stimme enthielten.

„Alle Gewerbegebiete der Stadt sind verkauft, wir haben keine Grundstücke mehr zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben“, unterstrich Oberbürgermeister Frank Frühauf die Notwendigkeit der Erschließung des Weidenbergs als Gewerbegebiet. Deshalb sei es ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.