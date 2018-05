N 49° 42.470' E 007° 21.200': Das sind die GPS-Koordinaten des Hauptschauplatzes des Geocaching-Mega-Events „Stashes ’n’ Stones“, das von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, in Idar-Oberstein über die Bühne geht. Die Messe wird zum Mekka oder besser zum „Place to be“ der Geocacherszene. 600 Tickets an Teilnehmer aus 19 verschiedenen Ländern wurden verkauft. Insgesamt werden mehr als 2000 Besucher allein am Samstag erwartet. Das zehnköpfige Orga-Team hat zwei Jahre geplant, getüftelt: Das Konzept ist klasse, die Vermarktung samt Internetpräsenz und Kooperation mit Partnern der Region kann man nicht besser gestalten. Die Vorfreude ist groß, die Aufregung steigt.

Im Fokus steht Idar-Oberstein mit seiner mehr als 500-jährigen Geschichte der Edelsteinbearbeitung. Die Besucher werden sich an einer „Schatzsuche in der Schmuckstadt“, die zu vielen interessanten Orten führt, beteiligen: Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (615 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.