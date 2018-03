Gemeinde Leisel will historischen Bau retten: Alter Stierstall ist ein Sanierungsfall

Aus unserem Archiv

Leisel

Mit dem ursprünglich ins Auge gefassten Abschluss der Arbeiten bis Ende 2017 hat es zwar nicht geklappt, doch gleichwohl hat die Gemeinde Leisel die Verwirklichung ihres wichtigsten Vorhabens weiter fest im Visier. „Ab Frühjahr gehen wir in die Vermarktung und den Verkauf der Plätze in unserem Neubaugebiet. Unmittelbar danach kann auch die Errichtung der Eigenheime beginnen“, sagt Ortsbürgermeister Wolfgang Schüßler zum aktuellen Stand des Erschließungsprojekts, in das die Gemeinde rund 1 Million Euro investiert. Sie will in diesem Jahr aber auch die Rettung eines ortsbildprägenden Gebäudes in Angriff nehmen und rund 100.000 Euro in die Sanierung des alten Stierstalls stecken.