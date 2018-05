Spätestens seit voriger Woche weiß Herbert Leyser, was Premierenfieber ist. Bei ihm liefen die Fäden fürs Trauntalfest zusammen, einer Großveranstaltung, die die zehn Gemeinden, die am Traunbach liegen, an Pfingsten gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Im Vorfeld habe er „ein bisschen Angst gehabt“, gibt er am letzten Tag des Festes zu, das es in dieser Form sicher noch nicht gegeben hat in der Region. Klappt alles, was man sich vorgenommen hatte? Kommen genug Besucher? Und natürlich der Klassiker: Hält das Wetter? Aber jetzt, am Pfngstmontag, sei er einfach „nur noch glücklich“, sagt Leyser, er fühle sich ganz entspannt.

Es konnte auch nicht mehr viel schiefgehen. Acht der zehn Trauntalgemeinden hatten ihren Veranstaltungstag schon hinter sich, nur Meckenbach am Montagmorgen und Achtelsbach am Nachmittag hatten noch ein Programm zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (572 Wörter): 2 Minuten, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.