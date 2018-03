Gegen das Vergessen: Auch in Rhaunen sollen Stolpersteine verlegt werden

Mehr als sechs Millionen Juden, Hunderttausende Sinti und Roma, mehr als einhunderttausend Kranke und Behinderte, rund zwanzigtausend politisch Verfolgte, etwa siebentausend Homosexuelle, tausende Christen, darunter allein eintausendfünfhundert Zeugen Jehovas, mehr als zwei Millionen Zwangsarbeiter und eine unbekannte, weil bis heute nicht systematisch aufgearbeitete Zahl sogenannter Asozialer wurden von den Nazis brutal und planmäßig ermordet.

Rhaunen – Mehr als sechs Millionen Juden, Hunderttausende Sinti und Roma, mehr als einhunderttausend Kranke und Behinderte, rund zwanzigtausend politisch Verfolgte, etwa siebentausend Homosexuelle, tausende Christen, darunter allein eintausendfünfhundert Zeugen Jehovas, mehr als zwei Millionen Zwangsarbeiter und eine unbekannte, weil bis heute nicht systematisch aufgearbeitete Zahl sogenannter Asozialer wurden von den Nazis brutal und planmäßig ermordet.

Seit 15 Jahren macht Gunter Demnig mit dem Projekt Stolpersteine auf das Schicksal der Opfer aufmerksam. Gernot Fritz hat in Rhaunen nun eine Diskussion angestoßen, mit dem Ziel, auch hier mit Stolpersteinen an die Opfer der braunen, menschenverachtenden Ideologie zu erinnern. Auftakt dazu war der Dokumentarfilm „Stolpersteine“ der Regisseurin Dörte Franke. Obwohl der über eine Stunde dauernde Film in erster Linie ein Portrait des Kölner Bildhauers Gunter Demnig entwirft, auf die Entstehungsgeschichte seines Kunstprojektes eingeht und nur am Rande Einzelschicksale, wie das einer Romafamilie in Österreich aufgreift, machte er viele Zuschauer offensichtlich tief betroffen.

In der anschließenden Diskussion berichteten Anne Sinclair über die Vorbereitungen zur Stolpersteinverlegung in Idar-Oberstein und Frank Hürtgen über die Vorgehensweise in Thalfang, wo man jeweils schon einen entscheidenden Schritt weiter ist. In beiden Gemeinden wird Gunter Demnig am 21. Oktober Stolpersteine verlegen. Arnold Scherer warf die Frage auf, wie es denn mit dem Gedenken an die nichtjüdischen Opfer aussehe. Gernot Fritz, der das Projekt als „Geschenk der Bürger an die Gemeinde“ verstanden wissen will, betonte, dass die Stolpersteine als dezentrales Mahnmal an alle Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Aber man könne nicht darüber hinwegsehen, dass Juden die größte Opfergruppe seien. Allein für Rhaunen, so Hilde Weirich, die sich als Autorin mehrerer Publikationen zum Thema Judentum in der Region Hunsrück/Mosel einen Namen gemacht hat, lassen sich nach derzeitigem Wissensstand 19 Morde an deportierten jüdischen Mitbürgern belegen.

Im Plenum wurden weitere Verbrechen angesprochen, wie der Fall eines Uhrmachers, der nach Hinweisen von Zeitzeugen mit einem Genickschuss ermordet wurde, laut Totenschein aber an einem Blutsturz verstorben sei. Von zwei Zwangssterilisationen hatte Heiner Schneider erfahren. Schneider dankte Gernot Fritz ausdrücklich dafür, die Aktion angestoßen zu haben, zumal er Überlegungen mit der gleichen Zielsetzung gehabt habe. Für Rhaunens Ortsbürgermeister Manfred Klingel ist die Umsetzung des Kunstprojektes ebenfalls „wünschenswert, schließlich hatten wir 500 Jahre Juden im Dorf“. Der Rat habe keinerlei Bedenken, ganz im Gegenteil, die eigentliche Arbeit für die Vorbereitung und Durchführung müsse jedoch von den Bürgern geleistet werden. Für den Ortsbürgermeister ist es darüber hinaus unerlässlich, die Hausbesitzer mit einzubinden. Auch Gernot Fritz betonte, dass es zu keiner Verlegung gegen den Widerstand der Hauseigentümer kommen werde. Verschiedentlich wurde der Wunsch geäußert, bei der Aktion auch die umliegenden Gemeinden Bundenbach, Hottenbach und Stipshausen mit aufzunehmen, was im Verlauf der an die Diskussion anschließenden noch lange währenden Gespräche jedoch als wenig hilfreich eingestuft wurde. Die Aktion auf die Nachbargemeinden auszudehnen, könne allenfalls in einem späteren Schritt erfolgen. Masud Gilardy, der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Bad Kreuznach, begrüßte das Vorhaben in Rhaunen und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass es zu einer Verlegung der Stolpersteine kommen möge. Der Aktionskreis Stolpersteine trifft sich am Mittwoch, 6. Juli, 18.30 Uhr im „Goldenen Anker“ in Rhaunen. Willkommen ist jeder, der sich für die Thematik interessiert.