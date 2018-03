Mehr als sechs Jahre ist es her, dass Baumi and The Smokecontrollers zum letzten Mal das Café Eckstein in Idar gerockt haben – jetzt kehren sie zurück in die Szenekneipe von Bernd Ruppenthal: Am Samstag, 10. März, stellt die Rockband aus Idar-Oberstein ihr erstes eigenes Album vor, das im vergangenen Jahr eingespielt wurde. Der Bandname wurde nach einer kreativen Pause angepasst, verkürzt, zeitgemäßer: Mathias Huber, Maurizio Poli, Jens Baumgart, Ludger Probson und Erik Schweiss sind ab sofort nur noch die Controllers. Und die wollen jetzt wieder durchstarten.

Seit zwölf Jahren gibt es die Formation in nahezu gleicher Besetzung, zwei Gründungsmitglieder – Klaus Adam und Christian Cullmann – haben die Band zwischenzeitlich verlassen, Maurizio Poli kam neu hinzu. ...

Lesezeit für diesen Artikel (313 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

