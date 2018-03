Fuchs und Hase stören sich nicht am Trommeln

Aus unserem Archiv

Baumholder

Selber Musik machen und sich dabei so richtig verausgaben: Diese Gelegenheit hatten am Dienstag die rund 30 Kinder, die derzeit als zweite von drei Gruppen an der Waldfreizeit im Baumholderer Gärtel teilnehmen. Silke und Christopher Thompson aus Leisel kamen zum zweiten Mal nach vergangener Woche Freitag mit ihren Taiko-Trommeln ans Waldhaus und vermittelten den 6-bis 14-Jährigen in einem Workshop die Faszination dieses japanischen Instruments.